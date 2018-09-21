Перспективное сотрудничество

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в РФ Микко Хаутала. В мероприятии приняли участие заместитель главы региона Василий Швец, представители финских компаний.

Губернатор отметил, что Краснодарский край сегодня является главным курортным регионом России. В прошлом году его посетили 16 миллионов человек, ежегодно увеличивается количество автотуристов, которые нуждаются в качественном придорожном сервисе с едиными стандартами и ценами.

— В Финляндии эта работа выстроена на очень высоком уровне. Мы готовы этот опыт перенять, максимально поддержать инвестора, который сможет обеспечить такой же уровень сервиса от границ края до Крымского моста,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кроме того, региону интересны финские технологии в обращении с твердыми бытовыми отходами. Если на Кубани сегодня на мусорные полигоны направляется сто процентов отходов, то в Финляндии — только три процента. В стране широко развита вторичная переработка, эффективно работают заводы по утилизации мусора.

Также иностранные и краевые предприятия могут наладить взаимодействие в строительной отрасли, туризме, производстве экологически чистых продуктов.

— Для нас важно стать регионом, который продает не сырье, а готовую продукцию, поэтому мы ищем партнеров, которые помогут быстро модернизироваться и занять в магазинах страны полки, высвободившиеся от импорта,— сказал Вениамин Кондратьев. — Мы сегодня готовы давать качественную сельскохозяйственную продукцию, более того, стараемся не упустить возможность и занять место в престижной нише экологически чистой продукции.

В свою очередь посол отметил, что в России уже работает порядка тысячи финских компаний, часть из них представлена и на юге страны. По его мнению, взаимодействие в обозначенных отраслях перспективно для обеих сторон.

— Сотрудничество с краем будет интересно не только крупному бизнесу, но и небольшим предприятиям. В строительстве наши компании работают в очень суровых условиях: если что-то работает у нас, то работает везде. Я доложу в Финляндии о потенциале южного региона и надеюсь, мы поговорим более предметно,— подчеркнул Микко Хаутала.

Свои предложения по развитию совместного бизнеса также высказали представители финских компаний. В частности, речь шла об использовании на территории региона иностранных технологий в IT-сфере, переработке пищевой продукции, инфраструктурных решениях. Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам детально проработать все озвученные проекты. Кроме того, он предложил открыть в Краснодаре финский торговый дом для развития сотрудничества.