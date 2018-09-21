Проблемы дольщиков решаются

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко проинспектировал ход строительных работ на объектах долевого строительства в краевом центре.

Напомним: три литеры по ул. Знаменского и Снесарева, где планировалось возведение 960 квартир, начала строить компания «Кубанькапстрой» еще в 2012 году. С 2015 года работы были приостановлены, дольщики обратились за помощью, в том числе к краевой власти. В результате был найден новый инвестор — ООО «Главная инвестиционная компания».

В настоящее время работы возобновлены, произведено устранение брака, допущенного предыдущим подрядчиком. Также поменялась субподрядная организация по монолитным работам, дополнительно был смонтирован башенный кран. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2019 года. Также на этот период запланирован ввод литеры 16.1, включающей 240 квартир.

Активными темпами ведется строительство литеры 16.2, состоящей из 240 квартир. Строительно-монтажные работы на этом долгострое планируют завершить уже в конце текущего года.

— На этих трех объектах работы идут строго по графику, строительство одной из литер завершается в этом году, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года. Более того, у жильцов есть возможность посещать стройку и наблюдать за темпами строительства,— отметил Андрей Алексеенко.

Он также обратил внимание, что сегодня дольщики владеют информацией в полном объеме. Сотрудники краевой и городской администрации регулярно выезжают на объекты и контролируют ход строительных работ.

Напомним: в 2016 году губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу решать проблемы каждого дольщика края, чьи права были нарушены. Благодаря взаимодействию администрации региона и прокуратуры в прошлом году были восстановлены права свыше тысячи участников долевого строительства.