Культурный форум

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина приняла участие в заседании координационного совета по культуре и искусству Ассоциации «Юг», которое прошло в Грозном в рамках XIX Международного фестиваля «Мир Кавказу» с 17 по 19 сентября. В мероприятии приняли участие председатель исполкома Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг» Павел Пронин, а также руководители органов Управления культуры Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Главной темой диалога стала реализация президентского майского указа.

Виктория Лапина напомнила, что, благодаря совместной работе Минкультуры РФ с регионами, в сжатые сроки появился национальный проект «Культура», включающий проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Она поблагодарила собравшихся за проявленную активность и предложения по наполнению этого национального проекта.

— В Краснодарском крае разработан региональный проект «Культура». Его реализация, по нашему мнению, с одной стороны, позволит существенно улучшить ситуацию в сфере культуры края. Здесь мы говорим и об укреплении материально-технической базы учреждений культуры, и о повышении кадрового потенциала отрасли, и о внедрении современных информационных технологий. С другой стороны, культура Кубани внесет достойный вклад в показатели реализации национального проекта,— рассказала Виктория Лапина.

Министр также отметила большую поддержку культурных проектов в крае губернатора Вениамина Кондратьева. Во многом благодаря его содействию фестиваль «Мир Кавказу» в прошлом году принял выставочный комплекс «Атамань».

В ходе заседания участники обменялись опытом формирования региональных проектов в области культуры и обсудили систему функционирования филиалов Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество».

Министр культуры Республики Адыгея Юрий Аутлев рассказал о создании ежегодного сводного плана крупных творческих мероприятий в регионах ЮФО.