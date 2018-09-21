Флагманы промышленности Кубани

В Краснодаре состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию металлургии, металлообработки и машиностроения на Кубани, участие в котором принял руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

В мероприятии, которое прошло в рамках Международного фестиваля научно-технического творчества «От винта!», приняли участие руководители ведущих промышленных предприятий края, научных и общественных организаций, институтов развития отраслевых объединений.

— Отрасли металлургии, металлообработки и машиностроения являются флагманами промышленности Кубани. По итогам восьми месяцев текущего года они демонстрируют уверенный рост. Однако имеются проблемные вопросы, которые нужно решать сообща,— отметил Иван Куликов.

Заседание рабочей группы было открыто на стенде Краснодарского края презентацией инвестиционного проекта «Южный завод тяжелого машиностроения». Директор по развитию ЮЗТС Александр Коновалов рассказал собравшимся о возобновлении производства на промышленной площадке завода имени Седина и об обрабатывающих комплексах, которые будет производить новое предприятие.

На круглом столе обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития металлургии, металлообработки и машиностроения на Кубани. Один из основных — усиление кооперационных связей между промпредприятиями края, в том числе между металлургическими и машиностроительными.

— АЭМЗ освоил производство новых видов продукции, которые применяются в машиностроении. Теперь завод готов обеспечить предприятия края качественным прокатом,— сказал первый заместитель генерального директора «Абинского ЭлектроМеталлургического завода» Иван Демченко.

В рамках заседания также обсудили тему внедрения научных разработок в промышленное производство. Сотрудничество с геленджикским центром климатических испытаний «ВИАМ», а также институтом машиностроения и автосервиса КубГТУ помогут промышленным предприятиям производить более качественную продукцию.

В ходе дискуссии были затронуты вопросы профориентации и промышленного туризма. Департамент промышленной политики края будет оказывать поддержку предприятиям машиностроения в развитии этих направлений.

— Промышленный туризм — эффективный маркетинговый инструмент для продвижения предприятий и производимой продукции, а также популяризации рабочих профессий среди кубанских школьников,— отметил глава ведомства Иван Куликов.

Одной из приоритетных задач краевой власти является создание эффективной системы поддержки региональных промышленных предприятий. Механизмы господдержки регулярно совершенствуются, разрабатываются уникальные продукты, учитывая актуальные запросы кубанских производителей. О новых формах поддержки рассказал директор регионального фонда развития промышленности Дмитрий Королев.

Также на мероприятии в преддверии Дня машиностроителя были вручены краевые награды представителям отрасли, внесшим большой вклад в ее развитие. Благодарностью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отмечен генеральный директор краснодарского завода «Нефтемаш» Вадим Батанов.

Почетными грамотами департамента были награждены работники предприятий машиностроения «Кропоткинский завод МиССП», «Тихорецкий завод имени В. В. Воровского» и «Тегас».