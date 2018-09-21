Подарок ко Дню города

Новое здание школы искусств «Родник» открылось в микрорайоне Гидростроителей Краснодара. Учебный корпус площадью 1,5 тыс. кв. м расположился на ул. им. Невкипелова, 18, к. 1, во встроенно-пристроенном помещении жилого дома. В нем откроется два отделения: художественное и раннего развития детей. Заниматься здесь будет более шестисот учеников. В открытии нового корпуса принял участие глава города Евгений Первышов.

— Ко Дню города, юбилею Краснодара, жители одного из самых крупных наших микрорайонов, Гидростроителей, получили замечательный подарок — новое здание детской школы искусств «Родник», в котором будет заниматься более шестисот мальчишек и девчонок. В прежнем корпусе школы еще некоторое время будут работать музыкальное и хореографическое отделения, но вскоре они тоже переедут в новое помещение. Фактически школа искусств станет в два раза больше, чем была. А в ее бывшем здании, которое изначально было детским садом, мы сделаем капитальный ремонт, откроем полноценный детсад на 250—280 мест. Таким образом, при поддержке губернатора Краснодарского края мы поступательно решаем одну из важных задач — развиваем социальную инфраструктуру в микрорайонах города,— сказал Евгений Первышов.

Глава города также отметил, что параллельно со строительством детских садов и школ важная задача — развитие дополнительного образования. Администрация города сейчас подбирает подходящие помещения для приобретения в рамках возможностей бюджета в муниципальную собственность для развития школ искусств и спортивных школ.

В открытии нового корпуса школы искусств «Родник» также приняли участие глава администрации Карасунского округа Николай Хропов, директор Департамента образования Алексей Некрасов, депутат городской Думы Владимир Багмут, директор МБОУ ДШИ «Родник» Ирина Манасихина, исполнительный директор строительной компании ЮРСК Ирина Довгая. Вместе с главой города они осмотрели классы, поговорили с педагогами и учащимися.

Учебный корпус площадью 1,5 тыс. кв. м оборудован во встроенно-пристроенном помещении на первом этаже жилого дома, построенного компанией ЮРСК, и уже выкуплен в муниципальную собственность. Помещения школы оснащены новой мебелью, современным учебным оборудованием, дидактическим материалом, интерактивными досками. В новом здании 12 кабинетов — это классы для занятий, кабинет психолога, учительская, концертный зал.

Глава побывал в учебном классе, где дети создают картины из цветной шерсти. Осмотрел сенсорную комнату для раннего развития детей и актовый зал. Как рассказала директор школы искусств, воспитанники «Родника» побеждают на конкурсах разного уровня — от краевых до международных. Один из учеников школы — одиннадцатилетний пианист Сергей Манцветов — лауреат многих российских и зарубежных конкурсов.

После открытия художественной школы Евгений Первышов посетил здание, построенное специально для музыкального и хореографического отделений «Родника» на ул. им. Невкипелого, 10. Это отдельно стоящий трехэтажный корпус, также возведенный компанией ЮРСК. Оно готово к выкупу и вводу в эксплуатацию. В нем на площади 1,7 тыс. кв. м будет заниматься музыкой и танцами еще более 600 воспитанников школы. В ближайшее время здание выкупят в муниципальную собственность. Таким образом, все воспитанники школы искусств смогут заниматься в новых, современных помещениях. Также в школе, благодаря двукратному увеличению площади, будет проведен дополнительный набор учеников. Заниматься в «Роднике» сможет около трех тысяч детей.