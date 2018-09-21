Руководители нового поколения

В краевом центре состоялась встреча с краснодарцами, подавшими заявки на участие в региональном конкурсе молодых управленцев «Лидеры Кубани — движение вверх!».

На встрече, которую провел заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, обсудили перспективы развития кадровой политики, новые подходы в работе с кадровым резервом, а также переход на «проектное» управление. В мероприятии также приняли участие начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк и начальник Управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Виктор Тушев.

— Программы по формированию кадрового резерва необходимы жителям краевой столицы. В конкурсе принимают участие молодые люди, уже имеющие определенный профессиональный и жизненный опыт, желающие совершенствоваться. После того, как конкурсанты пройдут через несколько этапов соревнования, через «фильтр» здоровой конкуренции, мы надеемся получить наиболее достойных кандидатов, в том числе на замещение вакантных должностей в администрации города. Рассчитываю, что финалисты конкурса станут лидерами, активно включатся в работу и сделают наш город еще более комфортным для жизни,— сказал Виталий Косенко.

— «Движение вверх!» — это конкурс для руководителей нового поколения — для тех, кто завтра будет определять будущее всей Кубани. Потребность в формировании кадрового резерва сегодня реально существует и подталкивает нас искать новые подходы для того, чтобы соискатели узнали о своих точках роста и получили план личного развития от ведущих экспертов, топ-менеджеров и руководителей крупнейших предприятий и организаций края,— сказал Геннадий Стрюк.

Конкурс проходит в четыре этапа. На первом участникам нужно заполнить анкету и записать видеообращение с ответом на вопрос «Чем я могу помочь Краснодарскому краю?». Ее можно заполнить на сайте лидерыкубани.рф до 1 октября включительно. На втором этапе, с 8 по 31 октября, пройдет онлайн-тестирование. Конкурсанты продемонстрируют знания по основным направлениям развития региона, смогут раскрыть управленческий потенциал. По итогам тестирования каждый получит письмо с результатами.

Лучшие участники, отобранные после второго этапа конкурса, примут участие в полуфинале, который пройдет со 2 по 30 ноября во Дворце спорта «Олимп». Конкурсантам предстоит пройти очные испытания на выявление и оценку управленческих навыков, которые проведут наставники конкурса. В их числе вице-губернаторы Кубани, главы городов, лидеры крупных компаний, руководители предприятий и организаций.

Среди наставников конкурса глава Краснодара Евгений Первышов, а также главный эксперт в России в области учета времени Глеб Архангельский, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, основатель компании «Высшая лига» Алексей Пшеничный, генеральный директор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш.