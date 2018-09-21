〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Руководители нового поколения

Пятница, 21 сентября 2018 08:36
Оцените материал
(0 голосов)
Руководители нового поколения

В краевом центре состоялась встреча с краснодарцами, подавшими заявки на участие в региональном конкурсе молодых управленцев «Лидеры Кубани — движение вверх!».

На встрече, которую провел заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, обсудили перспективы развития кадровой политики, новые подходы в работе с кадровым резервом, а также переход на «проектное» управление. В мероприятии также приняли участие начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк и начальник Управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Виктор Тушев.

— Программы по формированию кадрового резерва необходимы жителям краевой столицы. В конкурсе принимают участие молодые люди, уже имеющие определенный профессиональный и жизненный опыт, желающие совершенствоваться. После того, как конкурсанты пройдут через несколько этапов соревнования, через «фильтр» здоровой конкуренции, мы надеемся получить наиболее достойных кандидатов, в том числе на замещение вакантных должностей в администрации города. Рассчитываю, что финалисты конкурса станут лидерами, активно включатся в работу и сделают наш город еще более комфортным для жизни,— сказал Виталий Косенко.

— «Движение вверх!» — это конкурс для руководителей нового поколения — для тех, кто завтра будет определять будущее всей Кубани. Потребность в формировании кадрового резерва сегодня реально существует и подталкивает нас искать новые подходы для того, чтобы соискатели узнали о своих точках роста и получили план личного развития от ведущих экспертов, топ-менеджеров и руководителей крупнейших предприятий и организаций края,— сказал Геннадий Стрюк.

Конкурс проходит в четыре этапа. На первом участникам нужно заполнить анкету и записать видеообращение с ответом на вопрос «Чем я могу помочь Краснодарскому краю?». Ее можно заполнить на сайте лидерыкубани.рф до 1 октября включительно. На втором этапе, с 8 по 31 октября, пройдет онлайн-тестирование. Конкурсанты продемонстрируют знания по основным направлениям развития региона, смогут раскрыть управленческий потенциал. По итогам тестирования каждый получит письмо с результатами.

Лучшие участники, отобранные после второго этапа конкурса, примут участие в полуфинале, который пройдет со 2 по 30 ноября во Дворце спорта «Олимп». Конкурсантам предстоит пройти очные испытания на выявление и оценку управленческих навыков, которые проведут наставники конкурса. В их числе вице-губернаторы Кубани, главы городов, лидеры крупных компаний, руководители предприятий и организаций.

Среди наставников конкурса глава Краснодара Евгений Первышов, а также главный эксперт в России в области учета времени Глеб Архангельский, магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, основатель компании «Высшая лига» Алексей Пшеничный, генеральный директор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш.

Прочитано 38 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Подарок ко Дню города Краснодар — город солнца и мира »
Наверх