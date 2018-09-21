Праздничное мероприятие «Краснодар — город солнца и мира», посвященное 225-летней годовщине со дня образования краевого центра, прошло в Карасунском внутригородском округе.

— Масштабные городские торжества по традиции предваряют окружные праздники, и первым День города отмечает Карасунский округ. Это неслучайно, ведь ваш округ — это ворота краевой столицы, его визитная карточка. За последние годы он заметно преобразился: благоустраиваются зеленые зоны, динамично развивается промышленность, решаются масштабные социальные задачи — 1 сентября распахнула двери новая школа на хуторе имени Ленина, буквально сегодня открылось новое здание школы искусств «Родник» в микрорайоне Гидростроителей. Желаю, чтобы ваш округ и в будущем динамично развивался, — сказал заместитель главы города Виталий Косенко.

В мероприятии также приняли участие депутат ЗСК Олег Бойченко, глава администрации Карасунского внутригородского округа Краснодара Николай Хропов, глава города Горячий Ключ Иван Федоровский, ветераны Великой Отечественной войны, почетные жители города, Герои Труда Кубани, представители общественности и молодежи.

Перед началом официальной части праздника в сквере им. Гатова прошла игра-путешествие «Мы в этом городе живем — мы этот город знаем», в которой приняли участие школьники и студенты учебных заведений округа. Участники в игровой форме должны были пройти несколько творческих заданий на знание истории краевой столицы. Завершилась игра праздничным флешмобом «Молодежное сердце Краснодара» и награждением победителей. Здесь же, в сквере им. Гатова, расположилась выставка поделок «Тебе, Краснодар, осени дар».

Торжественную часть мероприятия на сцене Дворца искусств «Премьера» открыла народная артистка России Раиса Гончарова и артисты балета шоу-театра «Премьера» с композицией «Я люблю тебя, Россия».

Карасунцам, которые внесли наиболее значимый вклад в социально-экономическое развитие округа, вручили сертификаты о занесении их имен на окружную Доску почета. Награды получили 22 человека — представители различных отраслей: образования, медицины, культуры, торговли.

После завершения официальной части с музыкальными поздравлениями выступили творческие коллективы города.