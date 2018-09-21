Конкурентоспособный Краснодар

В краевом центре состоялась вторая стратегическая сессия «Конкурентоспособность Краснодара», на которой обсудили результаты первого этапа разработки Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В работе принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

— Сейчас экспертами сделаны первые выводы, которые, возможно, лягут в основу стратегии. В этом зале собрались представители администрации, бизнеса, общественных объединений, эксперты. Благодарю вас за активное участие в этой работе. К завершению подходит только первый этап — диагностика. Впереди еще три. Надеюсь на дальнейшую плодотворную совместную работу. Нам нужен многоплановый, выверенный и реалистичный документ, который поможет Краснодару эффективно развиваться,— сказал Евгений Первышов.

Стратегическая сессия прошла в конференц-зале бизнес-центра «Меркурий». В ней приняли участие заместители главы города, руководители структурных подразделений администрации краевого центра, представители общественного Совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе Краснодара, общественного движения «Помоги городу», руководители крупных предприятий и организаций краевого центра.

Старший менеджер компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко — руководитель проекта Стратегии Краснодара-2030 — открыл сессию, при этом отметил, что разговор пойдет об итогах первого этапа подготовки Стратегии развития столицы Кубани до 2030 г. Он длился с 7 августа по 15 сентября. За это время была проведена социально-экономическая диагностика города: анализ статистической информации, мониторинг мнения горожан и экспертов, а также серия встреч и интервью. Кроме того, специалисты оценили положение краевого центра в сравнении с другими городами России и мира.

Евгений Панасенко озвучил основные параметры Краснодара, которые отличают его на российском и международном уровне. При этом акцентировал, что столица Кубани уже рассматривается среди российских городов-миллионнеров, так как вплотную подошла к этому статусу. В городе отмечается приток населения, в 2017 г. прибыло более 12 тыс. человек. Ввод жилья составил 2,5 млн кв. м при средней стоимости одного квадратного метра — 47,5 тыс. руб. Это 9-е место среди городов-миллионнеров России без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Доля торговли в обороте города — более 50 процентов. Это первый показатель в России. В Краснодаре также отмечается наиболее высокая доля трудоспособного населения, благоприятный климат — 220 солнечных дней в году, выгодное транспортное положение, близость к семи крупным портам, наличие авиа- и железнодорожного сообщения.

При этом, по словам Евгения Панасенко, есть ряд проблемных моментов. Среди них архаичная дорожная сеть, износ сетей и дефицит мощностей, социальной инфраструктуры, проблемы в территориальном планировании. По итогам всей работы по разработке Стратегии специалисты предложат Краснодару направления по решению проблемных вопросов и перспективные приоритетные проекты, реализация которых существенно продвинет город вперед.

— Одна из ключевых задач Краснодара — это вхождение в клуб мировых агломераций. Для этого развитие города предстоит увязать с соседними территориями, взаимодействие с которыми сложилось исторически и которые образуют Краснодарскую агломерацию,— сказал Евгений Панасенко.

В ходе общения Евгений Первышов назвал ряд масштабных проектов, которые являются перспективными для Краснодара и могут быть реализованы в ближайшие годы. В частности, это строительство нового аэровокзального комплекса — такие планы прорабатываются с компанией «Базэл Аэро».

Еще один большой проект — создание медицинского кластера на новой территории в районе пос. Знаменский, прирезанной к городу. Здесь планируется построить крупнейший на юге онкоцентр и другие медучреждения. В будущем медкластер может стать мощной точкой притяжения, дать рабочие места. Это серьезный задел в области здравоохранения на ближайшие годы.

Программа стратегической сессии «Конкурентоспособность Краснодара» была рассчитана на весь день и включала три блока. Первый блок был посвящен таким вопросам, как внутренние возможности и глобальные вызовы для современных городов, успешные практики трансформации городов, как выглядит Краснодар среди конкурентов. Второй и третий блоки — рассмотрение результатов диагностики социально-экономического положения столицы Кубани по двум направлениям: «Экономика, человеческий капитал и инфраструктура» и «Инвестиции и градостроительная политика».

Отметим: 7 августа 2018 года был заключен муниципальный контракт на разработку Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Краснодар на долгосрочный период (11 лет) — до 2030 года. Первая установочная стратегическая сессия прошла в администрации города 10 августа. На ней обсудили основные тенденции и вызовы городского развития в мире и РФ, обозначили основные этапы работы и вовлеченные стороны, состав рабочих групп, в том числе со стороны муниципалитета.

В рамках разработки Стратегии Краснодара-2030 предстоит еще три этапа.

Второй этап (16.09.2018—16.12.2018) включает в себя выбор стратегических приоритетов, целей, задач социально-экономического развития Краснодара до 2030 г.

Третий этап (17.12.2018—17.01.2019) включает разработку мероприятий и механизмов по их реализации и формирование проекта стратегии.

Четвертый этап (18.01.2019—28.02.2019) — общественное обсуждение и публичные слушания по проекту стратегии.