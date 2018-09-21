Для удобства избирателей

В городской Думе Краснодара прошло традиционное планерное совещание, на котором депутаты обсудили меры по обновлению автотранспорта подстанций скорой медицинской помощи и капитальному ремонту здания подстанции №4, а также рассмотрели вопросы строительства очистных сооружений в районе балки Осечки и сетей уличного освещения в пригородных населенных пунктах.

Провела совещание председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

С основным докладом по первому вопросу выступил главный врач Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Босак.

Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи — одно из крупнейших многопрофильных лечебных объединений, которое оказывает экстренную и неотложную медицинскую помощь. Краснодар один из немногих городов, в котором больница объединила два крупных городских медицинских подразделения: станцию скорой и неотложной помощи и городской клинический стационар скорой медицинской помощи.

Станция скорой медицинской помощи оказывает догоспитальную помощь жителям города и прилегающих к нему районов. Имеется десять подстанций, которые равномерно расположены в различных районах города для того, чтобы любой автомобиль «скорой помощи», находящийся на этой подстанции, за двадцать минут мог достичь любой точки города при экстренном вызове. Общее количество автомобилей, закрепленных за станцией «скорой помощи»,— 94. Этого количества для нашего города, конечно же, не хватает. Тем более нужно учесть и тот факт, что более половины всех автомобилей старше пяти лет.

— Также существует разница между количеством автомобилей и количеством бригад,— пояснил Николай Босак. — То есть автомобилей должно быть больше, чтобы бригада «скорой помощи» не простаивала. На десять тысяч человек должна быть одна бригада «скорой помощи». Придерживаясь официальной цифры, что население Краснодара — около 970 тысяч, мы должны иметь 97 бригад «скорой помощи». Но при реально существующем почти полуторамиллионном населении нам необходимо минимум 130 бригад скорой помощи. К сожалению, таким количеством мы не обладаем. Причина — в дефиците кадров. Несмотря на то, что фельдшерский состав на подстанциях города практически укомплектован, по-прежнему не хватает врачей.

— Что касается выполнения ремонта помещений подстанций скорой помощи, то за последние годы преобразились подстанции, расположенные в Юбилейном и Комсомольском микрорайонах, а также в станице Елизаветинской. Подстанция №4, которая базируется в бывшем помещении одного из корпусов детской инфекционной больницы по ул. Тургенева, 23, конечно, требует капитального ремонта. По нашим предварительным оценкам, он обойдется примерно в десять миллионов рублей. Этих денег у нас, к сожалению, нет.

Николай Владимирович в своем выступлении также напомнил, что Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Порядком оказания скорой медицинской помощи, утвержденным Приказом Минздрава РФ №388, все вызовы «скорой помощи» делятся на две категории: экстренные и неотложные. Первые — когда есть угроза жизни человеку. Неотложная помощь — когда есть угроза его здоровью. Время, отведенное на прибытие экстренной «скорой помощи», по нормативам составляет 20 минут. Для неотложной помощи — до двух часов.

В завершение выступления Николай Босак поблагодарил депутатов за оказанную БСМП помощь. На выделенные по Программе по выполнению наказов избирателей деньги во многих подстанциях «скорой помощи» были отремонтированы комнаты отдыха для персонала, заменены окна, приобретено холодильное оборудование для хранения медикаментов.

Председатель городской Думы Вера Галушко выразила надежду, что и в следующем году, несмотря на то, что городские власти не смогут больше субсидировать учреждения здравоохранения после принятия ЗСК необходимых правовых документов, депутаты городской Думы по-прежнему будут стараться оказывать помощь лечебным учреждениям краевого центра в рамках реализации Программы по выполнению наказов избирателей.

Об уличном освещении пригородных населенных пунктов Краснодара рассказал депутатам заместитель директора Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий Донченко. По его словам, уже составлен перечень объектов уличного освещения, разработана для них и проектно-сметная документация. Определена необходимая сумма. Так, чтобы осветить улицы хуторов Восточного и Нового, нужно семь миллионов рублей и 9,5 миллиона рублей соответственно, ОПХ «Колос» — почти шесть миллионов рублей, хутора Копанского — 11,4 миллиона рублей. Юрий Донченко отметил, что всего для освещения пригородных поселков и хуторов Краснодара необходимо 169 миллионов рублей.

— Очень рассчитываем на то, что эти средства будут заложены в бюджет города Краснодара 2019 года,— подытожил он.

Обсудили депутаты и наболевший вопрос: когда будет завершено строительство очистных сооружений в районе балки Осечки? Чтобы ответить на него, директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов сначала рассказал в целом о сложившейся ситуации с ливневой канализацией в северной части города. По его словам, на сегодняшний день строительство магистрального коллектора по улице Петра Метальникова, который бы решил проблему с водоотведением не только для Музыкального микрорайона, но и для района, в котором расположены улицы Российская, Уссурийская, Восточно-Кругликовская, завершено на семьдесят процентов.

Существует рабочая насосная станция, которую нужно соединить с системой водоотведения. Но сейчас здесь не хватает нескольких участков: по Московской от Гомельской, в районе Российской — Петра Метальникова, Ростовского шоссе и железнодорожного полотна, а также Ростовского шоссе и Дзержинского. Чтобы вывести воду в канал, который ведет к балке реки Осечки, находящейся в районе хутора Копанского, необходимо достроить эти участки. К слову, канал, который сможет принять ливневые воды, нужно прочищать, так как он сильно зарос.

Основная проблема для реализации проекта — это финансирование. Всего на реализацию всех мероприятий необходимо около 2,4 миллиарда рублей.

Людмила МЕЦЛЕР