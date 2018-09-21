В день открытых дверей можно измерить свой рост в деньгах

Какой ваш рост в рублях?

Двадцать второго сентября Банк России в третий раз проведет общероссийский день открытых дверей. О том, какие интересные и полезные мероприятия ждут жителей Краснодара и Краснодарского края во время этого ставшего уже традиционным мероприятия, рассказал начальник Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Евгений Эберенц.

— Евгений Эдуардович, в чем особенность нынешнего дня открытых дверей?

— В этом году в дне открытых дверей Банка России по всей стране, а также в Краснодаре и некоторых городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов впервые примут участие волонтеры финансового просвещения, которые представят посетителям свои наработки и проекты.

— Почему решено привлечь добровольцев?

— Повышению финансовой грамотности граждан нашей страны Банк России уделяет повышенное внимание. Эта тема становится всё более актуальной и популярной. Умение правильно управлять своими финансами — один из базовых навыков, необходимых каждому человеку. Точно так же, как элементарная безграмотность мешает человеку найти хорошую работу и свое место в жизни, так и отсутствие знаний в области финансов создает множество проблем.

Именно поэтому Южное главное управление активно сотрудничает с региональными волонтерскими центрами финансового просвещения, готово проводить обучение наших общественных помощников, обеспечивать их методическими материалами. Ведь люди, занимающиеся финансовым просвещением, хоть и на добровольной основе, должны иметь определенную профессиональную подготовку. Они должны разбираться в том, о чем рассказывают своим слушателям. Даже один неправильный совет может иметь очень большую цену — в прямом и переносном смыслах.

— Каков портрет волонтера финансового просвещения на Кубани?

— Такой же, как и по всей России. Это человек с активной гражданской позицией, который на безвозмездной основе участвует в проектах по повышению финансовой грамотности различных групп населения. Волонтеры помогают людям овладевать базовым набором знаний и навыков, необходимых для финансово грамотного человека.

Важно и то, что волонтеры не только принимают участие в наших совместных мероприятиях, но и вносят свои идеи по повышению уровня финансовой культуры населения. Кстати, придя 22 сентября на день открытых дверей, жители и гости столицы Кубани смогут узнать, как стать волонтерами финансового просвещения.

— Вы упомянули базовые знания и навыки финансово грамотного человека, а какие это навыки?

— Это умение планировать свои доходы и расходы, формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку безопасности» для непредвиденных обстоятельств, рационально выбирать финансовые услуги, знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг и многое другое.

— Какие еще мероприятия ждут гостей в день открытых дверей?

— Их будет очень много, но я бы отметил возможность, которой могут воспользоваться наши гости в предпоследнюю субботу сентября,— шанс побывать в одном из красивейших зданий, расположенных в исторической части Краснодара, по адресу: улица Орджоникидзе, 39. Уверен, что многие, проходя мимо этого прекрасного здания, захотели бы попасть внутрь. Двадцать второго сентября здание Госбанка, закрытое в обычные дни для посетителей, распахнет свои двери для всех желающих. Гости смогут узнать об истории этого здания, ознакомиться с уникальными экспонатами музея, посмотреть фильм об истории Банка России.

У поклонников селфи будет возможность запечатлеть себя с большим «денежным мешком», а любители «мерить всё деньгами» смогут с помощью «Денежного ростомера» измерить в денежном эквиваленте и свой рост.

Каждый день мы сталкиваемся с деньгами, но мало кто в повседневной жизни имел возможность наблюдать за тем, как работают счетно-сортировальные машины. В день открытых дверей консультант продемонстрирует, как осуществляется пересчет, сортировка, проверка платежеспособности, формирование и упаковка денежных знаков. Можно самостоятельно проверить банкноты на подлинность с помощью специального прибора.

— Евгений Эдуардович, какие практические навыки смогут получить посетители в день открытых дверей Банка России?

— В лектории вам расскажут, как правильно составить личный финансовый план, избежать типичных ошибок заемщиков, помогут выбрать нужный финансовый инструмент.

В день открытых дверей посетителям подробно расскажут о сайте «Финансовая культура» (www.fincult.info), его основных разделах и о том, какую информацию там можно получить.

Для самых маленьких посетителей будут организованы мастер-классы, игры и викторины на темы финансовой грамотности. Правильно управлять финансами надо учиться смолоду.

Нет сомнения, что повышение уровня грамотности управления финансами каждого члена общества — это залог нашего общего благополучия.