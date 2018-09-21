Грабеж на железнодорожной платформе

Краснодарские транспортные полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от местной жительницы о том, она стала жертвой грабителя. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции девушка пояснила, что она находилась на железнодорожной платформе «ЗИП» Краснодара и к ней со спины подбежал неизвестный молодой человек, сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила тридцать тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее несудимый житель Горячего Ключа. Задержанный пояснил полицейским, что похищенную золотую цепочку он сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте