Смертельная беспечность

Транспортные полицейские Краснодара выясняют причины смертельного травмирования мужчины электротоком.

Информация о происшествии на железнодорожной станции Пашковская г. Краснодар поступила в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поздно вечером. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснили сотрудники транспортной полиции, 24-летний житель Краснодара вместе с друзьями находился в зоне повышенной опасности. Мужчина залез на вагон-цистерну, стоящую на железнодорожных путях, в результате чего попал в электромагнитное поле. Его ударило током мощностью 27,5 тысячи вольт. В результате поражения электрическим током мужчина скончался на месте. В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Напоминаем, что напряжение высоковольтной линии электропередач над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле вокруг линии электропередач достигает диаметра до полутора метров. Железная дорога — зона повышенной опасности, детям находиться на ней без взрослых строго запрещено!

Пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте