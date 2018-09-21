Фестиваль национального парка

Большой природно-туристический праздник - Фестиваль Сочинского национального парка пройдет в горах Сочи. Необычное мероприятие состоится на курорте «Роза Хутор» 27 сентября. В рамках фестиваля ведущие научные сотрудники проведут лекторий, в ходе которого расскажут об уникальной флоре и фауне нацпарка, его богатейшем историко-культурном наследии. Во время «зеленых» занятий можно будет узнать о птицах Сочинского национального парка, исторических памятниках, программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.

- Фестиваль Сочинского национального парка стартует в 11:00 на главной площади курорта «Роза Хутор». В рамках мероприятия пройдут занимательные мастер-классы по изготовлению сувениров из природных материалов, практические занятия по правилам безопасности в горах, игры и викторины об окружающей среде, тематические розыгрыши призов от курорта, выступление музыкального коллектива, - рассказали организаторы.

Сочинский национальный парк – один из уникальных уголков нашей страны. Обитавшие здесь племена оставили значительное культурное наследие. Наибольшее число памятников относится к каменному веку, дольменной эпохе и средневековому периоду. Первый национальный парк созданный в 1983 году, раскинулся вдоль побережья Черного моря на протяжении 150 км, занимает площадь 208,6 тысяч гектар. Это живой музей под открытым небом: захватывающие дух панорамы, таинственные пещеры и живописные ущелья, звенящие водопады и минеральные воды, исторические и архитектурные памятники. Сорок рек и ручьев Черноморского бассейна протекают по территории парка, на которых имеется большое количество каньонов, водопадов с высотой от двух до семидесяти двух метров. Здесь находятся около 200 пещер, из них 50 – наиболее крупных карстовых образований, представляющих интерес для использования в научных целях для спелеотуризма, а некоторые и для экскурсионного показа. Это, прежде всего, широко известные пещеры-стоянки древнего человека, такие как: Ахштырская, Большая Воронцовская и Малая Воронцовская. В рекреационной деятельности Сочинского национального парка приоритетное место занимает развитие познавательного туризма и экологическое просвещение. Это особенно хорошо демонстрирует рост туристических маршрутов и экологических троп.

Ирина СИЗОВА