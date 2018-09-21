Пресечен факт ввоза и реализации немаркированной табачной продукции

В аэропорту Краснодар сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ЮФО и представители УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли факт ввоза и реализации немаркированной табачной продукции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое мужчин, проживающих на территории Краснодарского края, приобрели в Республике Армения немаркированные табачные изделия в количестве 33500 пачек с целью дальнейшей реализации на территории Краснодарского края и Ростовской области. После получения груза мужчины были задержаны. В ходе досмотра в личном автомобиле одного из задержанных была изъята часть немаркированных табачных изделий. Другая часть была изъята после оформления документов на доставку в Ростовскую область.

Согласно заключениям экспертов табачные изделия не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации и не могут быть реализованы на ее территории. Их рыночная стоимость составляет более двух миллионов рублей.

В настоящее время следственной частью следственного управления УТ МВД России по ЮФО возбуждено уголовное дело по факту приобретения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупной размере, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.