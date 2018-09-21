Предприятия Усть-Лабинского района включены в приоритетную ругиональную программу

Усть-Лабинск, 20 сентября 2018 года, – Администрация Усть-Лабинского района сообщает о включении двух предприятий района в Приоритетную региональную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» на 2018 – 2025 гг. Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань» и компания по хранению зерна «Элеватор» победили в конкурсном отборе.

Фонд развития промышленности Краснодарского края завершил конкурсный отбор предприятий для участия в Приоритетной краевой программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» на 2018 – 2025 гг. Среди победителей конкурсного отбора две компании Усть-Лабинского района – МПК «Кубань» и ООО «Элеватор», которые получили подтверждения о прохождении отбора.

Предприятия-участники совместно с одной из экспертных организаций возьмут на себя обязательства по разработке и сопровождению программы повышения производительности труда. При этом краевой Фонд развития промышленности финансирует расходы экспертных организаций, предприятие-участник реализуя программу, достигает предусмотренных целевых показателей.

В рамках реализации программы предприятия-участники должны предусмотреть целевые показатели по росту производительности труда на 5% и 10% по результатам первого и второго годов, с перспективой повышения не менее 30% в 2025 году по сравнению с базовым годом 2018. Кроме этого, предприятия-участники будут принимать делегации других компаний для обмена опытом по повышению производительности труда.

Напомним, что в апреле 2018 года на базе Фонда развития промышленности Краснодарского края создан Центр компетенций в сфере производительности труда, занимающийся реализацией данной приоритетной программы. В 2018-2019 гг. центр разработает программы повышения производительности труда и уменьшения непроизводительных расходов 10 организациям-участникам. Количество организаций–участников планируется увеличить до 60 к 2025 году.

Основная цель программы – повышение производительности труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%, а также поддержки занятости в субъектах Российской Федерации. Срок реализации программы – с сентября 2017 года по декабрь 2025. В этом году планируется реализовать программу в 15 субъектах страны на 150 предприятиях, к 2025 году – в 85 субъектах Федерации на 850 предприятиях.

Николай Артющенко, глава Усть-Лабинского района:

- Включение двух компаний района в приоритетную краевую программу еще одно подтверждение высокого уровня развития пищевой промышленности и агробизнеса в районе. Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань», один из самых новых в крае, демонстрирует высокие показатели производительности, а элеваторные мощности за последние два года прошли программу реновации. Есть потенциал для роста производительности и повышения эффективности производства. Надеюсь эффект от участия в программе мы увидим довольно скоро.