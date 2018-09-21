Вступил в силу новый порядок розыска должников

Вчера, 20 сентября, вступил в силу совместный Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 августа 2018 года № 178/565 «Об утверждении Порядка оказания сотрудниками органов внутренних дел содействия судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при осуществлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка, а также при розыске на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина-ответчика.

При взаимодействии сотрудников органов внутренних дел и судебными приставами определена последовательность действий по обмену информацией как на бумажном носителе, так и в электронной форме (осуществляется посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и иных средств связи). Это оптимизирует сроки получения информации о персональных данных должника, наличии у него специальных прав, зарегистрированных транспортных средств. В том числе, приставам станет доступна адресно-справочная информация, сведения об учете иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также сотрудники органов внутренних дел будут оказывать содействие судебным приставам при исполнении ими служебных обязанностей в ходе исполнительных действий по выселению должника, освобождении нежилого помещения или земельного участка, сносе здания или сооружения, административном приостановлении деятельности объекта, вселении взыскателя, передаче ребенка и пр.

Обмен информацией между ведомствами поможет и работе приставов, направленной на розыск должников, их имущества и детей. Оптимизируется и работа по розыску автотранспортных средств, разыскиваемых в рамках исполнительных производств. В целом, данный совместный Приказ сделает работу российских приставов еще более результативной.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю