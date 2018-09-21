Эксперты ОНФ на Кубани указали на необходимость доработки проекта территориальной схемы обращения с ТКО

В Краснодаре состоялись общественные обсуждения результатов корректировки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Краснодарского края. Мероприятие проходило под председательством министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, с участием представителей законодательной власти, муниципальных образований, общественников и региональных операторов.

Схему представила компания-подрядчик «ЭТТОН ГРУПП», которая рекомендовала региональным операторам как можно скорее приступить к работе по предоставленному плану.

В рамках проделанной работы, а также в ходе демонстрации схемы, активистами ОНФ был выявлен ряд принципиальных замечаний, которые необходимо учесть для корректировки территориальной схемы.

Основным и существенным замечанием проекта новой территориальной схемы является включение в перечень объектов размещения отходов несанкционированных и нелицензированных полигонов, куда допускается захоронение мусора по сей день.

Другая не менее важная проблема говорит об отсутствии информации о перспективах развития сортировки и переработки мусора в крае, что недопустимо ввиду запущенной реформы системы по обращению с отходами в субъектах России, а также на предложенной для работы схеме указаны устаревшие данные.

Устаревшая и неактуальная информация, встречается практически во всех разделах проекта.

К примеру, в ссылках на одни и те же данные министерства природных ресурсов Краснодарского края цифры в разных разделах существенно разняться. Также в тексте приводится анализ пятилетнего срока реализации постановления главы администрации Краснодарского края от 2004 года, хотя после выхода постановления прошло уже 14 лет, и не откорректированы наименования органов законодательной и исполнительной власти региона.

В новый проект территориальной схемы Краснодарского края в перечень объектов размещения отходов попали полигоны расположенные на территории Республики Адыгея, а Кореновский район из Тимашевской зоны, где есть лицензированный полигон, перешел в Усть-Лабинскую зону, в которой проблема с местом хранения еще не решена.

Также не раскрыта проблематика уборки мусора и содержания контейнерных площадок, в том числе крупногабаритного мусора и отходов 4 класса опасности. Подобная проблема возникла ввиду перехода на систему регионального оператора по обращению с отходами в 2017 году в г. Краснодаре и, вероятнее всего, вновь будет подниматься в других районах края, где уже выбраны или будут выбираться региональные операторы.

По словам эксперта ОНФ Андрея Балакирева «Откорректированная территориальная схема должна отражать реальную картину по местам захоронения отходов, с актуальным прогнозом по лицензированию тех полигонов, которые можно привести в соответствие с нормами законодательства, и по закрытию и рекультивации тех, которые больше не могут принимать коммунальные отходы, поскольку в иных условиях работать слаженно и продуктивно региональным операторам будет практически невозможно».

В целях исполнения пункта 7 Указа Президента России от 07 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и недопущения роста социальной напряженности, эксперты ОНФ берут на дальнейший контроль утверждение в новой редакции грамотной и продуманной территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края.