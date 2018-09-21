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СЮЖЕТ ДНЯ

Как в Краснодаре пройдет День города

Пятница, 21 сентября 2018 15:27
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Город готовится отметить юбилей: 22 сентября ему исполнится 225 лет. В честь праздника запланированы спортивные, детские и музыкальные акции.

Первый день праздника завершится фейерверком.

На Театральной площади 23 сентября пройдет гала-концерт, на котором выступят группа «Cеребро», Наргиз Закирова и лучшие кубанские ансамбли.

Во второй день площадь разделится на тематические секции. Краснодарцы смогут научиться основам воркаута, чирлидинга и зумбы, сыграть в настольный аэрохоккей, своими руками смастерить самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев и принять участие в ораторских поединках.

В День города в Краснодаре продлят работу общественного транспорта. Уехать в любую часть столицы Кубани можно будет даже в полночь.

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