Как в Краснодаре пройдет День города

Город готовится отметить юбилей: 22 сентября ему исполнится 225 лет. В честь праздника запланированы спортивные, детские и музыкальные акции.

Первый день праздника завершится фейерверком.

На Театральной площади 23 сентября пройдет гала-концерт, на котором выступят группа «Cеребро», Наргиз Закирова и лучшие кубанские ансамбли.

Во второй день площадь разделится на тематические секции. Краснодарцы смогут научиться основам воркаута, чирлидинга и зумбы, сыграть в настольный аэрохоккей, своими руками смастерить самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев и принять участие в ораторских поединках.

В День города в Краснодаре продлят работу общественного транспорта. Уехать в любую часть столицы Кубани можно будет даже в полночь.