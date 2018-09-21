Андрей Турчак: «В парламенты всех 85 субъектов России внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста»

На сегодняшний день в парламенты всех субъектов Российской Федерации внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин 60 лет. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак

«На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин 55 лет и мужчин 60 лет. В 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями. Из них в 18 субъектах РФ документы подписаны губернаторами. Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве – до конца сентября и в нескольких – в октябре», – заявил Андрей Турчак.

По его словам, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста – один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах РФ при обсуждении совершенствования пенсионной системы. «Поэтому на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций мы приняли решение рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста в осеннюю сессию. Нашу инициативу в своем обращении поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», – напомнил Андрей Турчак.

Также секретарь Генсовета отметил, что региональные фракции Партии чрезвычайно оперативно выполнили работу по законодательной реализации решения, принятого на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций. «Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект. Однако наша работа на этом не заканчивается. Учитывая социальную значимость вопроса, «Единая Россия» в каждом регионе возьмет на парламентский контроль исполнение данных законов», – заключил он.

Ранее секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко сообщил, что региональный политический совет Партии, фракция «Единой России» в Законодательном Собрании Краснодарского края в соответствии с Решением Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций уже начали работу над законодательными инициативами по сохранению краевых мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста

«Мы сделаем все необходимое, чтобы законодательные инициативы по сохранению краевых льгот для тех, кому исполнится 55 и 60 лет, женщины и мужчины соответственно, были рассмотрены на ближайшей сессии ЗСК. Сохранение краевых льгот гарантирует стабильную работу пенсионной системы на длительный период», − отметил Николай Гриценко.