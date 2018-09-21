Новая скважина в Горячем Ключе

На городском водозаборе запустили новую скважину. Для Горячего Ключа она стала резервным источником подачи воды.

Новая скважина 13-ая по счету в центральной системе водоснабжения. Ее дебит 25 кубометров в час, а глубина 185 метров. Финансирование на бурение скважины было выделено из местного бюджета.

На сегодняшний день дебита работающих скважин городу хватает. Горячий Ключ потребляет порядка 10,5 тысяч кубометров воды в сутки в периоды пиковой нагрузки. Однако основную проблему с водоснабжением курорта эта скважина не решает, отметил сегодня на выездном совещании глава Горячего Ключа. Должен быть реализован целый комплекс мер для того, чтобы улучшить качество воды и поменять изношенные сети.

«Еще в 2010 году началась разработка Саратовского водозабора. Тогда планировалось построить 6 скважин и резервуары для отстоя воды. Но построено было только две скважины. Думаю, нам надо вернуться к этому проекту. На Саратовском водозаборе вода более высокого качества, и содержание железа в несколько раз меньше, чем в городе», - отметил Иван Федоровский.

Частично решить проблему водоснабжения в Горячем Ключе позволит расширение емкостного парка. Этим проектом по поручению главы в Горячем Ключе начали заниматься в этом году. Была разработана проектно-сметная документация, которую планируется подать на участие в краевой программе. Строительство двух накопительных ёмкостей объемом 2 тыс.кубов позволит воде с высоким содержанием железа отстаиваться перед попаданием в водопроводные сети.

Между тем, с начала года в Горячем Ключе 8 километров старых металлических сетей заменили на современные пластиковые.