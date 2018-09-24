У кубанца в счет долга арестовали грузовой тягач

Житель Курганинского района Краснодарского края остался без тягача.

Причина – весьма внушительная задолженность. Гражданин является фигурантом сводного исполнительного производства, общая сумма долга по которому составила более 700 тысяч рублей.

Безответственное отношение к взятым на себя финансовым обязательствам в конечном итоге привело к печальному результату. Очередной визит судебных приставов закончился для неплательщика составлением акта описи и ареста на принадлежащий ему грузовой тягач Volvo FH12.

Даже без предварительных подсчетов очевидно, что реализация транспортного средства позволит погасить задолженность в полном объеме. Неясной остается лишь причина столь попустительского отношения гражданина к сложившейся ситуации.

Пока происходит оформление необходимых для принудительной реализации документов, у неплательщика остается возможность «повернуть дело вспять» - в случае оперативного погашения долга, тягач вернется к уже бывшему владельцу и продолжит приносить прибыль на дорогах края. Если же этого не произойдет, автомобиль будет реализован с торгов, а вырученные средства будут перечислены в пользу взыскателей.