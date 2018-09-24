В Краснодарском крае мужчина подозревается в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим к падению с парашюта

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, в 18 часов 22 сентября 2018 года, подозреваемый, находясь на пляже Черного моря в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края оказывал услуги по катанию на парашюте молодой паре. Во время буксировки парашюта сильным порывом ветра отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате чего они получили электротравмы и упали на землю. Потерпевшим незамедлительно была оказана медицинская помощь.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия и судна, допрошены очевидцы произошедшего, пострадавшие и подозреваемый. Ход предварительного следствия находится на контроле у руководителя управления.

Расследование уголовного дела продолжается.