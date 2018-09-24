Сочинские полицейские предотвратили попытку суицида

В дежурную часть Управления МВД России по городу Сочи поступило сообщение о том, что на мосту в Мацесте за ограждением находится человек.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Прибыв на место, полицейские увидели, что за перилами моста стоит человек и намеревается спрыгнуть вниз. Сотрудникам полиции удалось предотвратить отчаянный шаг девушки.

В настоящее время 27-летнюю жительницу Перми полицейские доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, после чего девушку передадут бригаде скорой медицинской помощи.