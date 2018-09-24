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Перспективы развития активных видов туризма обсудят на Кубани‍

Понедельник, 24 сентября 2018 09:05
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В Апшеронском районе пройдет фестиваль активного отдыха «Лагонаки 2018». Планируется, что в рамках межрегионального фестиваля состоится деловой форум, в ходе которого обсудят перспективы развития активных видов туризма.

По данным пресс-службы краевой администрации, на форуме также состоится презентация туристско-рекреационного потенциала горно-предгорных территорий Кубани.

Кроме того,  для участников фестиваля запланированы ярмарки с дегустациями блюд кубанской и кавказской кухни, фермерских продуктов, горного чая, тематические мастер-классы и т.д.

Напомним, межрегиональный фестиваль «Лагонаки» в Апшеронском районе проводится уже в третий раз. В прошлом году мероприятие посетили более 2 тыс. человек.

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