Олимпийская учеба – на старт!

Представители 20 стран мира сели за парты Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) в Сочи. На учебу в приморский город они приехали из Беларуси, Бразилии, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Ливана, Литвы, Оманы, Пакистана, России, Свазиленда, КНДР, Уганды, Украины, Франции, Хорватии, Шри-Ланки и ЮАР. Во время учебы студенты будут постигать науку спортивного менеджмента. Церемония открытия нового учебного года состоялась в кампусе университета, созданном компанией «Юниверсити Плаза».

Новый учебный год стал особенным для РМОУ. Университет отмечает 10-летие со дня подписания Международным олимпийским комитетом, Олимпийским комитетом России и Оргкомитетом «Сочи 2014» Меморандума о создании уникального учебного заведения и 5-летие реализации программы «Мастер спортивного администрирования». За эти годы РМОУ подготовил множество высококлассных спортивных управленцев, которые реализуют свои знания в самых разных направлениях спортивной индустрии более чем в 50 странах мира и практически во всех регионах России.

- Каждый год мы отбираем самых талантливых и перспективных ребят. Среди студентов и выпускников РМОУ – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители международных соревнований. После завершения обучения, стипендиаты Олимпийской программы работают в оргкомитетах крупнейших спортивных соревнований, включая Зимние Олимпийские игры 2018, Чемпионат мира по футболу «Россия-2018», международных спортивных организациях, олимпийских комитетах своих стран, спортивных федерациях, в госструктурах, в образовательных учреждениях, в бизнесе, в организациях, развивающих массовый спорт, - сказал ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

В составе «англоговорящей» группы по программе «Мастер Спортивного Администрирования», как и прежде, есть слушатели, рекомендованные партнерами РМОУ: Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК), Европейским олимпийским комитетом (EOК), Россотрудничеством, Международной федерацией тенниса (ITF), Международным комитетом игр «Дети Азии», Университетом Париж-Юг, национальным университетом спорта Тайваня, национальными олимпийскими комитетами Хорватии, Республики Беларусь, Уганды, Пакистана. Из них 20 студентов – стипендиаты Благотворительного фонда Владимира Потанина, победившие в конкурсе «Олимпийских стипендий». В русскоязычной группе - 27 слушателей, представляющих Бийск, Екатеринбург, Москву и Московскую область, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тверь, Уфу, Челябинск. Из них девять человек являются стипендиатами Олимпийского комитета России, 11 – Фонда поддержки олимпийцев России. В рамках праздника свою работу начал открытый лекторий РМОУ, известный не

только сочинцам, но и всем, кто интересуется современными тенденциями в управлении спортом. С первой лекцией для участников праздника выступил специальный гость, заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков. В завершении мероприятия для новых слушателей Российского Международного Олимпийского Университета прошел интеллектуальный тимбилдинг.

Ирина СИЗОВА