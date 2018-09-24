Финансисты развивают компетенции

Ежегодный форум по развитию профессиональных компетенций сотрудников финансово-экономических органов России пройдет в Сочи. Мероприятие состоится на учебно-методической базе спортивного комплекса «Юность» с 27 по 30 сентября. Организатором форума являются Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу и советник директора, председатель Центрального спортивного клуба финансово - экономических органов России и организации «Динамо 33», заслуженный тренер страны, Олег Шабуневич при активном участии Спортивного клуба финансово - экономических органов Южного Федерального округа. В работе форума финансово-экономических органов примут участие руководители и более 150 представителей Минфина России, Минэкономразвития, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Казначейства России, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Университета Банка России. Основная часть программы предусматривает семинары, лекции, круглые столы, доклады и решение практических задач по вопросам финансово-экономической деятельности министерств и ведомств, обучения и развития молодых специалистов. Во время профессиональных площадок предусмотрена и спортивная часть. По мнению ведомств, именно разносторонне развитые и здоровые люди способны качественно управлять страной.

Ирина СИЗОВА