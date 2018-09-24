В Белореченской воспитательной колонии прошла выставка Краснодарского государственного историко-археологического музея -заповедника имени Е.Д. Фелицына

Несовершеннолетним осужденным Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю показали передвижную выставочную экспозицию «Кубань в годы Великой Отечественной войны». В ней представлены экспонаты из фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына.

Выставочная экспозиция «Кубань в годы Великой Отечественной войны» посвящена 75-летию освобождения территории Краснодарского края от немецко-фашистских оккупантов.

Подростки увидели найденные в ходе поисковых работ предметы экипировки и снаряжения советских и немецких войск, а также фотографии бойцов Красной Армии и фотокопии документов военного времени.

Кроме того, младший научный сотрудник экскурсионного отдела Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына Елизавета Гребенюк показала документальную кинохронику военных лет, а также рассказала об истории боевых действий и советских воинах, проявивших мужество и героизм во время сражений за освобождение Кубани в 1943 году.

После просмотра выставочной экспозиции несовершеннолетние осужденные смогли поделиться с музейным сотрудником впечатлениями об увиденном и задать свои вопросы.