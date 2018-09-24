Осуществили мечту

На Кубке России на новой коляске выступит в октябре спортсменка с ограниченными возможностями здоровья Ольга Петрушина. Мечту девушки о приобретении нового инвалидного кресла осуществили глава и предприниматели города.

Заняться пауэрлифтингом Оля решила совсем недавно - в 2017 году. Но спортивная карьера совершенно неожиданно для девушки пошла в гору с самого первого соревнования. Весной этого года на Чемпионате Краснодарского края Ольга заняла первое место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В июне Олю приняли в состав кубанской сборной, а уже в октябре ей предстоит защищать честь родного города и всего региона на Кубке Российской Федерации.

Единственное, чего не хватало спортсменке, так это удобной и подходящей для занятий спортом инвалидной коляски. Готовясь к турниру, Оля решила обратиться за помощью к главе Горячего Ключа. «Мне очень нужна коляска активного типа, но моей семье это не по карману», написала девушка.

Помочь спортсменке по просьбе главы решили местные предприниматели. Они собрали необходимую сумму и заказали для Оли современное инвалидное кресло, в котором все продумано до мелочей.

«Это словно пересесть со старой «шестерки» на иномарку. Теперь буду гонять!», - пошутила Оля. В первую очередь девушка оценила безопасность и удобство новой модели коляски.

Кресло Ольге привез глава и предприниматель Андрей Игнатенко. Они пожелали спортсменке здоровья и только золотых наград на соревнованиях.

«Я благодарен нашим предпринимателям, которые откликнулись на просьбу помочь Оле. Она действительно очень сильная девушка, и здесь дело отнюдь не в пауэрлифтинге. Надо иметь необыкновенную силу духа, чтобы оставшись без движения быть такой живой и энергичной, как Ольга. Всей душой желаю девушке крепкого здоровья и исполнения всего задуманного!», - позже написал на своей странице в Фэйсбуке Иван Федоровский.