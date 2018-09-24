В Краснодаре адвокат подозревается в применении насилия в отношении сотрудников полиции

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, подозреваемого в применении насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, 6 сентября 2018 года в ходе мониторинга сети «Интернет» сотрудниками полиции был выявлен факт призыва адвоката к участию в несогласованном в установленном законом порядке митинге, о чем был составлен соответствующий рапорт. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено дело об административном правонарушении. 9 сентября 2018 года двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска полиции заметили мужчину на улице Ленина. После соответствующих разъяснений полицейские предъявили свои служебные удостоверения, сообщив адвокату о необходимости проследовать вместе с ними в отдел полиции. Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому.

Кроме того, 6 мая 2018 года в здании Первомайского районного суда судьей осуществлялось рассмотрение материала об административном правонарушении в отношении женщины, в качестве защитника которой выступал подозреваемый. В ходе данного судебного заседания защитник неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, о чем ему делались замечания, на которые адвокат не реагировал и продолжал нарушать установленный порядок судебного процесса. В связи с допущенными нарушениями порядка судебного заседания было принято решение об удалении мужчины из зала суда, а также в связи с продолжением противоправного поведения в холле суда, и об отстранении его от дальнейшего участия при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Покидать зал судебного заседания адвокат отказался, в связи с чем был принудительно удален. В этот же день мужчина, будучи осведомленным о том, что он лишен права находиться при рассмотрении дел об административных правонарушениях, пытался вмешаться в деятельность суда и воспрепятствовать осуществлению правосудия при г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.4/1 телефон, факс: 8-861-268-54-15 рассмотрении дел путем проникновения в зал судебного заседания, из которого он был удален судьей. Умышленные действия адвоката вновь были пресечены сотрудниками полиции. В этой связи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.