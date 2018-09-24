Очередное заседание рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков прошло в региональном исполнительном комитете Партии

Заседание вел председатель рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков при политическом совете Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», член фракции Партии в Законодательном Собрании Краснодарского края Владимир Зюзин

Единороссы обсудили реализацию единой дорожной карты по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков в Сочи и Анапе.

В заседании приняли участие депутаты-единороссы в ЗСК Батырбий Тутаришев и Александр Звягин, начальник отдела взаимодействия с предприятиями строительного комплекса управления реализации государственной политики в области строительства департамента строительства Краснодарского края Татьяна Шабанова, представители департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, члены фракции Партии в органах местного самоуправления Краснодарского края, а также члены рабочей группы.

Открывая заседание, Владимир Зюзин напомнил, что проблемы дольщиков на особом контроле Партии, в решении которых активно участвуют и руководство отдельных муниципальных образований, и руководство края в целом.

«Члены нашей группы совместно с привеченными экспертами активно работают над реализацией дорожных карт: участвуют в выездных совещаниях, совещаниях смежных структур, работают непосредственно с гражданами», − сказал Владимир Зюзин.

Как было отмечено, в Сочи и Анапе проблемные объекты держатся на контроле властей: проводятся регулярные выезды для мониторинга ситуации на проблемные объекты, привлекаются новые застройщики. Важную роль в процессе реализации «дорожной карты» играют инициативные группы обманутых дольщиков, занимающие конструктивную позицию.

«Важно, чтобы граждане-участники долевого строительства вместе с органами власти принимали исчерпывающие меры, чтобы ввести дом в эксплуатацию. Партия будет продолжать работу, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков окончательно», − отметил Владимир Зюзин.

Батырбий Тутаришев обратил внимание коллег на то, что необходима также правовая защита новых застройщиков, которые возьмут на себя ответственность достраивать проблемные объекты, так как они могут столкнуться с проблемами неправильного проектирования или отсутствием важных элементов инфраструктуры, которые придется строить с нуля, попутно изыскивая средства на необходимые работы. Все это, по словам парламентария, может сильно повлиять на сроки сдачи или качество объекта.

Рабочая группа Партии по защите прав дольщиков продолжит работу с муниципальными образованиями, чтобы помочь достроить проблемные объекты.