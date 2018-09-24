За каждое спиленное дерево – три саженца для города

Такое нехитрое правило ввели в Горячем Ключе для застройщиков. Благодаря этому нововведению на улицах курорта в ближайшее время высадят 62 дерева.

Накануне первые 12 саженцев высадили вдоль площади перед зданием администрации. Шаровидные клены 3-метровой высоты предоставил застройщик, который возводит многоквартирный дом на улице Пономаренко. Декоративные клены становятся своего рода визитной карточкой Горячего Ключа. Эти деревья не требуют особого ухода, а срок жизни достигает 200 лет. Шаровидная крона не нуждается в обрезке ветвей, а благодаря аккуратной форме пользуется популярностью у ландшафтных дизайнеров.

Еще одна кленовая аллея появится в Горячем Ключе на ул. Кучерявого. Здесь весной частично клены уже высаживали. В ближайшее время аллею дополнят еще 50 декоративных растений.