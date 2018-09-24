«Краснодар Водоканал» продолжает реализацию инвестиционной программы

В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил техническое перевооружение хлораторной для использования электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия на объекте «Водозабор «Кировский», обеспечивающего водой центральную часть столицы Кубани.

Комплекс мероприятий направлен на улучшение качества воды и повышение надежности систем водоснабжения. Новое оборудование позволит производить гипохлорит натрия непосредственно на объекте, что значительно упростит и ускорит технологические процессы, которые станут более эффективны по сравнению с предыдущим методом обеззараживания.

«Хлорирование никогда не являлось экологичным методом дезинфекции, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Новое оборудование позволит полностью модернизировать систему обеззараживания воды на водозаборе «Кировский». Очистка воды станет не только проще, но и безопаснее для окружающей среды и здоровья человека».

Стоит отметить, что в настоящее время вся система водоснабжения ООО «Краснодар Водоканал» работает по безопасной схеме электролизного получения гипохлорита натрия.