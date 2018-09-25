С юбилеем, город-миллионер!

Краснодар отметил свой очередной день рождения: столице Кубани исполнилось 225 лет. День города — общий праздник для всех, кто здесь родился и провел счастливое детство, встретил свою первую любовь и добился первой победы, осуществил заветную мечту. Какими бы мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям. В Краснодаре живут люди, которые отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

День города ждут, к нему готовятся. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался Краснодар, тех, кто приумножает его славу сегодня. И, конечно же, праздник молодого поколения, которому еще только предстоит перенять ответственность за судьбу своей малой родины.

В минувшую субботу официальный старт праздничной программы Дня города Краснодара состоялся у памятника Екатерине Великой.

— По доброй традиции мы начинаем праздновать День города именно отсюда, с места, откуда начал расти и развиваться Краснодар. Нашему городу — 225, мы отмечаем юбилей. Мы — молодой город, у нас около трехсот тысяч детей, талантливых и перспективных, именно они — наша уверенность в прекрасном будущем. Краснодар — зеленый, красивый, любимый жителями. Наступает новый этап в развитии столицы Кубани. Наш город, уверен, станет еще комфортнее и благополучнее,— сказал Евгений Первышов.

В открытии праздника приняли участие гости из разных регионов страны, зарубежные делегации из городов-побратимов и партнеров Краснодара: Карлсруэ (Германия), Харбина (Китай), Бургаса (Болгария), Нанси (Франция), Вельса (Австрия), Таллахасси (США), представители других регионов России, городов и районов Краснодарского края. В открытии приняли участие председатель городской Думы Вера Галушко, депутат Государственной Думы Владимир Евланов, заместители главы краевого центра.

Почетным гостям и жителям города у памятника императрице Екатерине II в Екатерининском сквере показали праздничное представление, посвященное Дню города. Второй год подряд программа была представлена самыми юными жителями города — в ней приняли участие двести воспитанников краснодарского Межшкольного эстетического центра (МЭЦ).

С музыкальными поздравлениями выступили семикратные победители Всемирных хоровых игр — концертный и эстрадный хоры МЭЦ, а также ансамбль кубанской песни «Казачата», хореографический ансамбль «Вдохновение».

Полку казачат прибыло

Во второй день празднования 225-летия Краснодара — в воскресенье, 23 сентября, традиционно состоялась церемония посвящения в казачата первоклассников, которые обучаются в классах казачьей направленности. Она прошла на Екатерининской площади, перед Законодательным Собранием Краснодарского края. В ней приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

— Дети — будущее нашего города, молодого и перспективного. Тем более что в праздник мы получили официальное подтверждение, что в Краснодаре зарегистрирован миллионный житель. Сегодня для вас важный день: вы произносите слова торжественного обещания казачат,— обращаясь к первоклассникам, сказал Евгений Первышов. — Эта традиция существует уже много лет, и каждый год в День города мы встречаемся с вами здесь, в знаковом для кубанского казачества месте, рядом с памятником Екатерине Второй и войсковым собором Александра Невского. Наш город основан казаками, и вся его история связана с казачеством. Это наша культура, наша история, о которой всегда надо помнить.

В торжестве приняли участие атаман Екатеринодарского районного казачьего общества, первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин, заместитель главы города Лилиана Егорова, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов, епископ Туапсинский, викарий Екатеринодарской епархии Дионисий, войсковой священник Кубанского казачьего войска, настоятель Свято-Покровского храма протоирей Иоанн Гармаш, казаки, директора школ, родители.

Церемония началась с выноса знамени Екатеринодарского районного казачьего общества. В ходе торжества ребята произнесли слова торжественного обещания казачат. После этого прошла церемония освящения, которую провел епископ Туапсинский, викарий Екатеринодарской епархии Дионисий.

В ряды казачат приняли 320 первоклассников из двенадцати первых классов начальной школы, и это только часть набора этого года. Юным казачатам вручили подарки: наборы книг и плакатов «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», значки Союза казачьей молодежи Кубани.

Завершилась церемония торжественным прохождением юных казачат под марш «Прощание славянки».

Казачьи классы есть во всех городских в школах. В 2017—2018 учебном году в краснодарских школах было 347 казачьих классов, в которых обучалось более десяти тысяч юных горожан. Кроме того, четырем городским школам в 2017 году присвоен региональный статус «Казачья школа». Это школы №8, 60, 61 и 79. В них проводится углубленная работа по казачьему воспитанию, из всех классов более 50 процентов — казачьей направленности. Всего в Краснодарском крае этот статус присвоен 35 школам из более чем 1100 школ.

Екатеринодар казачий

В рамках празднования Дня города Краснодара состоялся XIV Фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий». На Екатерининской площади, перед Законодательным Собранием Краснодарского края, фестиваль открыл атаман Екатеринодарского районного казачьего общества, первый заместитель главы города Сергей Васин.

— Именно казаки основали город в 1793 году, и сегодня он — столица казачьего края. Радует, что год от года позиции казачества в городе крепнут. В этом году фестиваль впервые сменил место проведения: из Юбилейного микрорайона переместился сюда — в Екатерининский сквер. На традиционном месте его проведения сейчас идет создание новой аллеи, благодаря чему жители Юбилейного микрорайона получат большую комфортную зеленую зону,— сказал Сергей Васин.

В мероприятии также приняли участие министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, начальник Управления культуры Краснодара Ирина Лукинская. Виктория Лапина высоко оценила уровень организации фестиваля, отметив, что его проведение в столице Кубани пропагандирует традиционную казачью культуру.

Днем на площади развернулся курень Екатеринодарского казачьего общества, где работала выставка предметов казачьего быта: можно было увидеть экспонаты, многим из которых более двух веков,— старинные угольные утюги, предметы одежды и обмундирования казака. Также открылась экспозиция, на которой были представлены поделки воспитанников казачьих школ города. В рамках фестиваля прошли показательные выступления по основам владения традиционным казачьим оружием. Гости праздника могли отведать настоящей казачьей каши из полевой кухни.

Официальная церемония открытия фестиваля началась вечером с театрализованного пролога о передаче Екатериной II черноморским казакам жалованной грамоты о вечном владении кубанскими землями.

С хореографическими и вокальными композициями выступили профессиональные и любительские творческие коллективы. Свое творчество продемонстрировали учащиеся детских школ искусств, участники и преподаватели творческих коллективов культурно-досуговых учреждений.

Гости фестиваля также могли посетить выставку-ярмарку работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел.

Кроме того, на казачьем празднике наградили победителей интеллектуального конкурса «КРАСворд», участники которого должны были ответить на вопросы об истории Краснодара.

Были подведены итоги поэтического конкурса «Мой Краснодар», который проходил в рамках XIV Фестиваля казачьей культуры «Екатеринодар казачий». В ходе церемонии награждения победителям вручили дипломы и специальные призы партнеров фестиваля: Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына и Литературного музея Кубани. Также наградили лидера интернет-акции «Я люблю Краснодар», которая проводилась в канун празднования 225-летия краевой столицы.

Воркаут не берет тайм-аут

В Краснодаре появится еще одна площадка для занятий воркаутом. Оборудование за счет спонсорских средств приобрела в подарок городу Краснодарская краевая федерация воркаута. Соответствующий сертификат главе города Евгению Первышову вручил президент организации Сергей Фетисов во время празднования молодежного Дня города 23 сентября.

— Мы приобрели за счет спонсорских средств необходимое оборудование. С его помощью можно оснастить полноценную площадку для занятий воркаутом. Рассчитываем смонтировать ее в ближайшем времени. Это наш подарок ко Дню города,— сказал Сергей Фетисов.

Евгений Первышов поблагодарил за подарок и отметил, что это отличная инициатива, когда горожане, предприятия и общественные организации участвуют в развитии спорта и благоустройстве города. Предварительно обсудили, что воркаут-площадка будет размещена неподалеку от парка имени 30-летия Победы, рядом со спорткомплексом «Олимп».

Также во второй день празднования 225-й годовщины со дня образования Краснодара Евгений Первышов посетил на городском ипподроме скачки, где среди участников был разыгран денежный приз в честь Дня города.

Молодой и спортивный

В минувшие выходные дни в рамках молодежной программы «Краснодар — версия 2.25» на Театральной площади работало более сорока молодежных и спортивных площадок. На них были представлены самые разные клубы по интересам, развивающие, спортивные школы и общественные спортивные организации. С их работой ознакомился глава Краснодара Евгений Первышов.

— Краснодар — молодой и спортивный город, и это как нельзя лучше демонстрируют организованные активности на Театральной площади. Самые разные увлечения и направления: от воркаута до фехтования и баскетбола, от робототехники до стрит-арта. Видно, что здесь интересно всем, и это отлично. Так и должно быть, чтобы каждый краснодарец мог найти для себя наиболее интересную сферу развития,— сказал Евгений Первышов.

Вместе с начальником Управления по делам молодежи Георгием Пронькиным и начальником Управления по физической культуре и спорту Анатолием Мирошниковым глава краевого центра посетил все площадки активностей, пообщался с горожанами и руководителями спортивных, общественных и молодежных организаций.

Прямо рядом со сценой стрит-арт-художники организовали импровизированную мастерскую: несколько работ художники творческого объединения KRACITY создали прямо на площади во время проведения праздника. На площадке «Спикер-шоу» можно было научиться правильно говорить и выступать перед публикой. На ней глава города вручил почетные грамоты активным молодым краснодарцам. Также работали площадки робототехники, коллекционирования и моделирования, печати на 3D-принтерах, для самых маленьких организовали площадки развивающих игр.

Евгений Первышов посетил спортивные площадки, которые были организованы на участке ул. имени Буденного, от ул. Красной до ул. Рашпилевской. Здесь свои возможности представили различные спортивные организации, команды и спортшколы.

На установленном на улице ринге состязались боксеры и кикбоксеры 10, 11 и 12 лет, которые хотят попасть в «Сборную талантливых боксеров Краснодара». Из ста желающих по результатам состязаний будут отобраны тридцать человек. Эта команда будет представлять Краснодар в 2019 году на краевых, российских и международных состязаниях.

Проект «Сборная талантливых боксеров Краснодара» создан полтора года назад Спортивной школой №9 и городской Федерацией бокса при поддержке администрации города. Сборная бесплатно обеспечивает своих воспитанников формой и инвентарем, также организует тренировки и участие в соревнованиях в течение года. Через год занятий участники сборной переходят на обучение в спортивные школы города.

Также на участке ул. имени Буденного были организованы площадки для игры в баскетбол 3×3 клуба «Локомотив-Кубань», волейбольная площадка, акробатическая дорожка, поле мини-футбола. На одной из площадок глава вручил горожанам золотые знаки ГТО.

Кроме этого, проходили выступления поклонников воркаута. Кроме спортивных соревнований на главной площади города были организованы театральные постановки, интеллектуальные состязания. Можно было сконструировать самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев, принять участие в ораторских поединках. Работали фотозоны, выставки декоративно-прикладного творчества, радиоспортивных моделей и робототехники. Для детей проходили розыгрыши и шоу мыльных пузырей.

Масштабы поражают

В день города Краснодара состоялся и гала-концерт. Перед его началом всех поздравили глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко и глава Краснодара Евгений Первышов. Зрителями праздничного концерта стало более пятидесяти тысяч человек.

— Сколько героических и славных страниц было в истории города за эти два века! От казачьей крепости до ведущего торгово-экономического центра юга страны. Нынешнее время — время скоростей, и Краснодар живет в этом времени, но при этом сохраняет уникальность и самобытность. Мы гордимся нашей историей, нашими предками, нашим Краснодаром. Так давайте сделаем его более процветающим. И тогда наши потомки тоже будут гордиться Краснодаром. Я в это верю,— сказал Вениамин Кондратьев.

Праздничный гала-концерт по традиции прошел на Театральной площади. Почетными гостями стали делегации, прибывшие на празднование юбилея Краснодара: Карлсруэ (Германия), Харбина (Китай), Бургаса (Болгария), Нанси (Франция), Вельса (Австрия), Таллахасси (США), представители других регионов России, городов и районов Краснодарского края.

— 225 лет по историческим меркам — срок небольшой. Но за это время город многое пережил. Менял названия, его разрушали, он восстанавливался. Благодаря любви жителей он ежегодно становится красивее. Сегодня Краснодар — центр экономического, исторического, духовного наследия нашего края. Сердце Кубани, которое бьется вместе с сердцами жителей,— сказал Юрий Бурлачко.

На сцене, длина которой в этом году составила семьдесят метров, состоялось театрализованное представление. На установленных по периметру светодиодных экранах общей площадью более 300 кв. м транслировалось происходящее, а также специально подготовленные графические мини-фильмы. В ходе представления показали самые яркие и важные моменты истории Екатеринодара — Краснодара: становление и развитие, период революции, испытания в военные годы, жизнь в советский период.

— Мы ощущаем серьезную поддержку администрации края, губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в решении важных социальных задач, строительстве школ и закладке садов, прокладке дорог, озеленении территорий. Впереди масштабное строительство спортивных объектов. Краснодар растет и развивается. И, конечно, для всех нас важно сделать его комфортным, благоустроенным и удобным. Это наша общая цель и задача. Город без горожан — это не город. И то, что сегодня Краснодар — победитель в различных сферах и отраслях, заслуга краснодарцев. Впереди у нас большое будущее и значимые победы, я в этом уверен,— сказал Евгений Первышов.

В концерте участвовало около шестисот человек — творческие коллективы города и края: ансамбль народного танца «Станица», «Кубанская казачья вольница», арт-группа «Перелетные птицы», Кубанский казачий хор, хор Краснодарского края, воспитанники ДШИ имени Рахманинова, а также артисты и коллективы Муниципального творческого объединения «Премьера» и ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Есть миллион!

Соответствующее символическое свидетельство в подтверждение этого статуса главе города Евгению Первышову на праздничном гала-концерте в честь 225-летнего юбилея Краснодара вручила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова.

— Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионером России. При этом важно, что в нашем городе одна из самых высоких в стране долей экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие,— сказал Евгений Первышов.

Восемнадцатого сентября в рамках разработки стратегии развития столицы Кубани до 2030 года в Краснодаре прошла вторая стратегическая сессия. Компания «Эрнст энд Янг» озвучила на ней результаты проведенного анализа конкурентоспособности Краснодара, в том числе структуру миграции и возрастной состав населения. В результате выяснилось, что доля трудоспособного населения в столице Кубани составляет 59,4 процента — это значительно выше среднероссийского показателя (56,7 процента), а также превышает аналогичный показатель Москвы (58,5 процента) и Санкт-Петербурга (58,3 процента).

Музыкальный вечер

Во второй день праздника на Театральной площади состоялся большой концерт, а перед ним от улицы имени Ленина до Театральной площади стартовало тематическое молодежное шествие. По главной улице города — Красной прошло более тысячи учащихся вузов и ссузов города. Тема этого года — «Молодежь. Стильная версия». Каждый блок шествия представлял собой определенную эпоху в развитии моды. Все участники шествия, дойдя до его финишной точки, становились зрителями праздничного концерта.

На главной сцене Дня города выступили молодежные коллективы NNdance, Vocal Adrenalin, Dance code, коллектив школы танцев «Без правил», Just dance, «Музыкальный квартал», «Тодес Западный».

Хедлайнерами концерта стали группа «Серебро», певицы Garuda и Наргиз Закирова. Молодежная праздничная программа завершилась фейерверком.

Добрый талисман

Утром в воскресенье глава столицы Кубани Евгений Первышов посетил роддом больницы скорой медицинской помощи (БСМП), поздравил мам новорожденных и вручил символические свидетельства миллионного жителя Краснодара. В краевом центре в День города родился 41 малыш.

— Этот День города у нас по-настоящему особенный. Краснодар официально признан городом-миллионером. И мы приняли решение по-особенному отметить малышей, которые появились на свет в День рождения нашего города. Каждый получит свидетельство миллионного жителя столицы Кубани. Пусть они станут добрыми талисманами на удачу. Надеюсь, что и дети, и их родители будут помнить и гордиться, что появились на свет в юбилейный День города,— сказал Евгений Первышов.

В роддоме БСМП в День города Краснодара родились 17 малышей: девять девочек и восемь мальчиков. Глава города прошел по палатам, поговорил с мамами, вручил им свидетельства и подарки. Главный врач больницы скорой медицинской помощи Николай Босак рассказал, что в День города в роддоме родилась девочка, которую родители решили назвать Екатериной.

В настоящее время роддом БСМП является одним из ведущих учреждений здравоохранения Краснодара. Здесь работает более тридцати врачей и свыше ста человек младшего и среднего медицинского персонала.

Также Муниципальное учреждение здравоохранения Краснодара «Родильный дом» посетила и поздравила мам малышей, рожденных в субботу, 22 сентября, и в ночь на воскресенье, 23 сентября, председатель городской Думы Вера Галушко. Всего в День города в роддомах краевого центра появился на свет 41 малыш: 25 мальчиков и 16 девочек.

Подготовил Максим МАКСИМОВ

Фото Александра ДОЛГОВА