Объединяющая сила ТОС

На прошлой неделе депутаты кубанского парламента во главе с председателем ЗСК Юрием Бурлачко побывали с однодневным визитом в Белоглинском районе. Значимым поводом для посещения муниципального образования стал проходивший здесь, в селе Новопавловка, Х Юбилейный Межрегиональный фестиваль ТОС. Также в районном центре состоялся круглый стол, в котором приняли участие парламентарии, по одной из самых злободневных и обсуждаемых сегодня тем — пенсионной реформе.

Активная позиция строить и дружить помогает

Нужно сказать, что село Новопавловское Белоглинского района вот уже десять лет не только для всех территорий края, но и для многих регионов России является образцом, на который равняются в своей работе общественники, стремящиеся сделать свою малую родину, свой населенный пункт, свои улицу и квартал ухоженными, благоустроенными, удобными для жизни.

Многие местные представители ТОСов имеют не только активную позицию и стремятся быть полезными обществу, но и обладают даром налаживать дружеские связи и с ближайшими соседями, и с близкими по духу людьми из самых дальних уголков России.

История Межрегионального фестиваля ТОС в Новопавловке примечательна, и связана она с личностью главы местного поселения Ларисы Скляровой, энергией и новаторскими идеями которой трудно не заразиться. Опыт развития ТОСов в Новопавловском сельском поселении перенимают сегодня по крайней мере в десяти регионах России, не считая, конечно же, родной Кубани. В 2008 году главы трех поселений из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Во многом благодаря энтузиазму новопавловцев родилось межрегиональное Содружество ТОСов. За десять лет связи между общественниками сильно укрепились. В новопавловских фестивалях ТОСов теперь активно участвуют представители из разных уголков Кубани, Дона, Ставрополья, Крыма, Волгоградской, Астраханской и Архангельской областей, Калмыкии, Пермского края и других, и список участников постоянно расширяется.

Нынешний Х Фестиваль ТОС собрал представителей Белоглинского, Абинского, Новопокровского, Кореновского, Тихорецкого и Темрюкского районов и двенадцати регионов России. На его открытии всех собравшихся перед новопавловским ДК поприветствовал председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

— Вспоминается то время, когда по инициативе администрации Новопавловского поселения собрались представители трех субъектов: Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. Что мы имеем на сегодняшний день? Это взаимодействие, межрегиональное сотрудничество 12 территорий Российской Федерации. Это говорит о многом,— отметил спикер кубанского парламента. — Ту работу, которую проводят органы ТОС, сложно переоценить. Она многогранна и охватывает все направления деятельности. Сегодня невозможно представить жизнь поселений без усилий ТОСов, это колоссальная работа. ТОСы — это мощный фундамент системы органов местного самоуправления. Я очень рад, что этот фундамент на территории края с каждым годом становится всё основательнее и крепче.

Юрий Бурлачко сделал акцент в своем выступлении на том, что общее количество органов ТОС на Кубани постоянно увеличивается: на настоящий момент их уже более шести тысяч, и это наибольшее количество среди всех регионов страны. Председатель ЗСК также напомнил, что в этом году исполняется пятнадцать лет Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По его словам, именно этот документ позволил сформироваться территориальным органам самоуправления в том виде, в котором они существуют сейчас.

Слова приветствия от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сказал участникам Х Межрегионального фестиваля ТОС его заместитель Алексей Копайгородский. К поздравлениям присоединились и присутствующие на празднике член Совета Федерации Владимир Бекетов и депутат Государственной Думы Алексей Езубов.

— Сегодня мы видим плоды реализации 131-го федерального закона. Это ухоженные, красивые улицы, станицы и хутора. За всем этим подтягивается и экономика,— сказал Владимир Бекетов.

Местная власть в Белоглинском районе поддерживает инициативы общественного самоуправления. Вместе общественникам и власти удается решать немало волнующих жителей района вопросов: по благоустройству, наведению санитарного порядка, личные проблемы граждан. Как утверждает глава Новопавловского сельского поселения Лариса Склярова, пять ТОСов, которые здесь есть, работают в единой связке с квартально-уличными комитетами.

— Дойти до каждого — этот принцип мы взяли за основу в своей деятельности. ТОСы — это семья, которая работает не за деньги, а по инициативе,— отметила Лариса Склярова.

Лучшим общественникам и представителям местной власти, добившимся впечатляющих результатов, Юрий Бурлачко вручил благодарности председателя ЗСК и ценные подарки. Вице-губернатор Алексей Копайгородский передал благодарности тосовцам от имени главы региона.

Программа дня была очень насыщенной. Руководитель парламента вместе с депутатами и сопровождающими его лицами осмотрел подворья ТОСов регионов «Содружества» и Краснодарского края, пообщался с тосовцами. Активисты общественного самоуправления рассказали о своих делах и заботах, поделились планами и мечтами, наглядно продемонстрировали успехи, свои творческие наработки. Праздник украсили выступления местных творческих коллективов.

Стоит сказать о гостях фестиваля: с 2016 года жители Новопавловки дружат, к примеру, с представителями Кехотского сельского поселения Холмогорского района Архангельской области. Первыми приехали в наш край северяне — перенимать опыт. Завязались дружеские отношения, также было подписано межрегиональное соглашение о сотрудничестве — и в 2017 году уже кубанцы поехали в гости в Архангельскую область. Отношения стали настолько теплыми, что на новый год новопавловцы со своими коллегами из северного региона даже обмениваются посылками с подарками. В Кехотском сельском поселении есть интересный опыт работы молодежного ТОСа, но по количеству сделанного им до новопавловцев еще далеко.

Гость из Крыма — глава Николаевского сельского поселения Симферопольского района республики Наталья Буць побывала в этом году в Белоглинском районе на фестивале во второй раз.

— Мы снова приехали сюда поучиться: как самим зарабатывать деньги, самоорганизовываться, как успешно решать вопросы благоустройства территории. Кубанцы являются для нас образцом в этом,— признается она. — Пока не берусь говорить, что могу поделиться каким-то большим опытом с белоглинцами, хотя у нас уже и создан один ТОС, но позитивом, желанием работать — да.

Кульминационным моментом фестиваля стало открытие памятного знака «10 лет Содружеству», ставшего символом сотрудничества и дружбы между тосовцами. Право открыть памятный знак было предоставлено главам трех поселений Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области, стоявшим у истоков межрегионального партнерства.

— Оценить фестиваль можно только на отлично. Форум прошел на самом высоком уровне,— говорит председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий ЗСК Сергей Жиленко. — Это очень важное мероприятие: и общественное, и политическое. Вот уже десять лет в его рамках собираются люди, которые на базе Новопавловского сельского поселения учатся партнерским отношениям, умению создавать такие условия, которые позволяют и власти, и простым людям сообща эффективно решать имеющиеся проблемы! Таких мероприятий, как Межрегиональный фестиваль ТОС, должно быть больше, потому что они сплачивают людей!

Новый взгляд на пенсионную реформу

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел в Белоглинском районе в рамках X Межрегионального фестиваля территориального общественного самоуправления круглый стол на тему «Институт российского территориального общественного самоуправления (ТОС) как драйвер пенсионной реформы».

В дискуссии приняли участие член Совета Федерации Владимир Бекетов, депутат Государственной Думы Алексей Езубов, заместитель главы администрации края Алексей Копайгородский, депутаты кубанского парламента: Сергей Жиленко, Николай Петропавловский, Александр Шустенков, Жанна Беловол, руководители муниципальных образований и органов ТОСов Абинского, Белоглинского, Кореновского, Новопокровского, Тихорецкого районов и города Геленджика.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе дискуссии подчеркнул:

— Законодательное Собрание края практически с первого созыва уделяет огромное внимание органам территориального общественного самоуправления. Сейчас в крае работает свыше шести тысяч ТОСов, и их количество постоянно растет. Большая заслуга в этом принадлежит Владимиру Андреевичу Бекетову.

Юрий Бурлачко отметил важную роль ТОСов в общественной жизни края. Активисты органов территориального общественного самоуправления оказывают большую помощь в решении широкого круга вопросов местного значения, в том числе это и благоустройство территорий, и вопросы воспитания подрастающего поколения, и помощь в проведении выборов, и совместная работа с участковыми уполномоченными и органами полиции.

Спикер ЗСК рассказал об этапах обсуждения и разъяснительной работе, которую уже провели депутаты Законодательного Собрания по основным направлениям пенсионной реформы. Он выразил уверенность, что, благодаря в том числе и тосовцам, государство сможет воплотить планируемые изменения пенсионного законодательства в жизнь с минимальными социальными потерями. Также Юрий Бурлачко напомнил, что такая работа краевыми законодателями со своей стороны уже ведется: на предстоящей сессии в рамках поручения президента будет рассмотрен законопроект о сохранении существующих льгот и мер социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста.

В ходе круглого стола член Совета Федерации Владимир Бекетов отметил, что для того, чтобы сохранить пенсионную систему в ближайшие пятьдесят лет, руководство страны вынуждено сегодня идти на непопулярные меры, но необходимость принятия изменений в действующую пенсионную систему уже назрела.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский представил социальный проект по занятости людей пожилого возраста. Он говорил о значимости и востребованности деятельности тосовцев.

— В органах территориального общественного самоуправления края по решению вопросов местного значения работает более тридцати тысяч человек. Ежегодно кубанские ТОСы создают и вводят в эксплуатацию более 24 тысяч объектов придомовой и внутридворовой инфраструктуры, не считая огромной работы по благоустройству, функционированию коммунальных служб, организации праздников и других мероприятий,— рассказал он.

В обществе существует большой запрос на рабочие места для граждан в возрастной категории «50 +». Есть и необходимость в передаче практических навыков благоустройства мест проживания от старшего поколения к молодежи.

По мнению Николая Петропавловского, решать эти задачи можно, увеличивая количество тосовцев «серебряного» возраста. При этом стоит расширить полномочия и приоритетные задачи органов ТОС в рамках федерального закона о местном самоуправлении или другого специального законодательного акта. Лучший практический опыт ТОСов Кубани и других субъектов России необходимо довести до региональных и муниципальных властей всех уровней.

На круглом столе все желающие поделились своим видением роли тосовцев в реализации пенсионной реформы и вообще значения деятельности органов ТОС сегодня.

Так, председатель ТОСа №4 Белоглинского сельского поселения Надежда Комарова обратила внимание на то, что общественные активисты тоже занимаются разъяснительной работой с населением: рассказывают о сути изменений пенсионной системы в стране.

— Чтобы работать в новых условиях, нужны знания и навыки. Мы, пенсионеры, активисты ТОСов, готовы передать свои знания молодому поколению и хотим сами обучаться и повышать свою квалификацию,— утверждает она. — Считаю, что реформа нужна и даст результат, обеспечит достойную жизнь для нас, пенсионеров, и будущего поколения.

Председатель ТОСа №1 города Кореновска, многодетная мама Татьяна Шамрай сказала, что изначально настороженно отнеслась к пенсионной реформе, но после обращения президента успокоилась: «После выступления президента многое прояснилось и встало на свои места».

В выступлении главы Белоглинского района Александра Коклина прозвучала статистика по муниципальному образованию, свидетельствующая о необходимости проведения изменений.

— Реформа нужна, этим самым мы обеспечим будущее следующим поколениям. У нас тридцать тысяч жителей в районе, из них — 11600 пенсионеров, около восьми тысяч — дети и подростки до восемнадцати лет, и только десять тысяч — трудоспособное население. И из десяти тысяч трудоспособных двадцать процентов не оформлено официально! — сообщил он.

— На одного пенсионера меньше 0,5 работающего. О каком развитии Белоглинского района и какой экономике может идти речь? Становится очевидным и понятным тот шаг, который был сделан правительством по реформированию пенсионной системы,— прокомментировал прозвучавшие цифры Юрий Бурлачко.

Подводя итог встрече, спикер ЗСК остановился на ключевых моментах обсуждения:

— Смотреть со стороны, в том числе на реализацию пенсионной реформы, не получится. От каждого из нас зависит будущее поселка, района, субъекта да и России в целом. На карту поставлено благополучие наших жителей. Я соглашусь с коллегами, которые сказали, что сегодня закладывается фундамент под пенсионную систему для будущих поколений. А они через двадцать, тридцать лет скажут спасибо, что это решение по реформированию пенсионной системы было принято. Также мы должны направить все силы, чтобы сократить неформальную занятость до минимума. В совокупности решение этих вопросов даст возможность вывести пенсии на другой уровень, который позволит нашему старшему поколению достойно жить.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА