Награда за красоту

Краснодарских бизнесменов наградили за стильные и оригинальные фасады зданий. От имени администрации краевого центра и городской Думы Краснодара благодарственные письма руководителям 25 предприятий Краснодара накануне Дня города вручил глава столицы Кубани Евгений Первышов.

— Традиция, которую мы заложили в прошлом году, уже стала популярной, будем поддерживать ее и в дальнейшем. Мы со своей стороны активно занимаемся благоустройством территорий, парков, скверов и площадей. Важно, что город также преображается при участии бизнеса. Сделанные талантливо и красиво фасады кафе и ресторанов, супермаркетов и спорткомплексов становятся настоящим украшением города. Это правильно, так и должно быть. Выбрать из более ста претендентов было непросто, но ставшие лучшими — признанные победители,— сказал Евгений Первышов.

В награждении также приняли участие начальник Управления торговли и бытового обслуживания населения Ирина Косинкова, заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор столицы Кубани Наталья Машталир.

Фасады зданий, расположенных в различных микрорайонах города, оценивала специальная комиссия. В ее состав вошли специалисты Департамента архитектуры и градостроительства, Управления торговли и бытового обслуживания населения. Наталья Машталир рассказала, что основными критериями отбора были стиль и качество исполнения. В итоге отобрали 25 объектов, фасады которых украшены наиболее качественно и оригинально. Как отметила в ходе церемонии Ирина Косинкова, потребительская сфера — одна из градообразующих для Краснодара.

Среди отмеченных благодарностью — руководители кафе, ресторанов, супермаркетов, салонов красоты: кофейни Donuts & Coffee, «Лавка», Traveler’s Coffee, кафе «Шарлотка», «Библиотека кофе», Brunch, «Хорошая еда», пекарня «Хлебные истории», салоны красоты «E&C Стандарт» и «Мастерская 7.8». Благодарности также получили руководители филиалов крупных фирменных сетей: супермаркета «Табрис» на Кубанской Набережной, фитнес-клуба «X-Fit Юбилейный», кофейни «Старбакс».