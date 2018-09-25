С любовью к городу

На Александровском бульваре в краевом центре, в районе кинотеатра «Аврора», установили арт-объект «Я люблю Краснодар». В церемонии торжественного открытия принял участие заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

— Арт-объект «Я люблю Краснодар», без сомнения, станет еще одной достопримечательностью города. Это еще один штрих его положительного имиджа. И место выбрано удачно: здесь всегда многолюдно, уже несколько поколений горожан традиционно выбирают Александровский бульвар для прогулок,— сказал Евгений Зименко. Арт-объект стал подарком компании «Филип Моррис Интернэшнл» к 225-летию Краснодара.

Руководитель филиала АО «Филип Моррис Ижора» и «Филип Моррис Кубань» Владислав Калашников подчеркнул, что в этом году компания отмечает 25-летие работы в Краснодаре. Она была первым иностранным инвестором в регионе. И за это время совместно с властью города и края реализовано много совместных проектов, сложились традиции благотворительности. Компания активно участвует в общественной жизни города.

В надписи «Я люблю Краснодар» слово «люблю» заменено сердцем. Элементы арт-объекта — буквы и сердце выполнены с использованием элементов фирменного стиля региона. Габариты конструкции — 13 на 1,6 м. Первые подобные объекты появились в 70-х годах прошлого века в Нью-Йорке, и сегодня они есть во многих крупных городах мира.