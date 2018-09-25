«О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета…»

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям. Это Международный день пожилых людей.

Это праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости — качеств, которыми наделены люди старшего поколения, прошедшие жизненные испытания. И в этот день они ждут от нас особой теплоты и заботы.

Шестнадцатый избирательный округ города Краснодара, где работает депутат городской Думы Галина Качура, богат заслуженными людьми с интересными судьбами, которые защищали нашу Родину и Кубань. В канун Дня города и Дня пожилого человека Галина Качура совместно с представителями ветеранской организацией «Первомайская» поздравили уважаемых жителей округа с праздниками. Все они были рады гостям и с большим удовольствием делились с ними воспоминаниями о своей жизни: долгой и трудной, счастливой и радостной. Рассказывали о любимой работе, о детях, внуках и правнуках.

Одна из достойнейших жительниц избирательного округа — Надежда Ивановна Редичкина, неравнодушный, ответственный и добросовестный работник. Она трудилась до 75 лет, и ее трудовой стаж составляет аж 52 года! Работала на Краснодарском масложиркомбинате, винно-водочном заводе и ЗАО «Кларисса». Награждена медалью «Ветеран труда». Избиралась депутатом Октябрьского районного совета народных депутатов. Надежда Ивановна по-прежнему энергична, позитивна и с большой добротой встречает в своем доме дочь, внуков, друзей и знакомых.

Особое почтение выразили Евлалии Петровне Новиковой, которой исполнилось 99 лет! Но она самостоятельно встретила нас у порога. В тринадцать лет она осталась сиротой. Так как среди детей она была старшей, ей пришлось пойти работать и взять на себя заботу о двух братьях и сестре. У Евлалии Петровны двое детей, есть внуки и правнуки. Человек с большим добрым сердцем, она с большой теплотой рассказывала о людях, которые ее окружают, соседях.

Надежда Феофановна Калита — почетный донор России. Награждена тремя медалями. Вся ее трудовая деятельность связана с железной дорогой. Воспитала прекрасную дочь. Гордится, что дочь и внучка получили высшее образование. Обе уже работают и тоже гордятся своей заслуженной мамой.

Хочется отметить Михаила Ильича Ермохина, вся трудовая деятельность которого связана с аэропортом. Работал начальником электрослужбы, а затем главным инженером наземных служб аэропорта. Ветеран труда. Более восемнадцати лет возглавлял ветеранскую организацию «Краснодарский аэропорт», где продолжает работать и сейчас, являясь заслуженным членом Совета ветеранской организации. Михаил Ильич воспитал четверых детей. Все они имеют высшее образование, состоялись в профессии и получили уважение коллег. Дети, девять внуков и шесть правнуков — это гордость Михаила Ильича. Он пишет стихи, с которыми выступает на мероприятиях, вечерах памяти. Многие стихи опубликованы.

Поздравили с праздником и супругов Анатолия и Валентину Ищенко, которые на днях отметили шестидесятилетний юбилей совместной жизни. Валентина Дмитриевна работала в сфере торговли и общественного питания, преподавала в Краснодарском техникуме общественного питания. А Анатолий Васильевич трудился в службе связи Краснодарского аэропорта и был секретарем комсомольской организации. Участвовал в художественной самодеятельности и трижды был победителем всесоюзных смотров художественной самодеятельности.

Забота о ветеранах в округе — это не разовая кампания, а повседневная работа депутата Галины Качура. Совместно с ветеранскими организациями она принимает участие в проведении праздников, поздравляет ветеранов со знаменательными датами в их жизни, организует для них поездки на море и посещение спектаклей в театрах города.

Галина Качура пожелала всем крепкого здоровья на долгие годы, материального благополучия и счастья, теплоты и внимания.

— Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, патриотизму, умению хранить веру, достойно жить, не отчаиваясь в самых трудных жизненных ситуациях. Мы гордимся вами, берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией. Ваш вклад в развитие и процветание Краснодара неоценим, и во многом благодаря именно вам Краснодар сегодня — один из лучших городов страны! — сказала депутат городской Думы.

Михаил МИШИН