И в 95 в строю

Владимир Ильич Бирюков в Краснодаре и крае человек известный, участник войны с фашистской Германией и милитаристской Японией, имеет более шестидесяти лет педагогического стажа. В течение пятнадцати лет он был заместителем заведующего краевым отделом народного образования.

Родился Владимир Ильич в селе Вяжа Кашарского района Ростовской области. В шестнадцать лет начал работать учителем физики и математики. В январе 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в обороне Краснодара в августе 1942 года, в боях под станицей Саратовской, Горячего Ключа, в районе Туапсе. В феврале 1943 года в составе 57-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (ОЗАД) участвовал в освобождении столицы Кубани от гитлеровских оккупантов.

Отважного бойца, с незаконченным высшим образованием (до начала войны окончил два курса физико-математического факультета Ростовского госуниверситета) в конце 1943 года по приказу Верховного Главнокомандующего направили на краткосрочную учебу в Чкаловское зенитно-артиллеристское училище, по окончании которого ему было присвоено звание «младший лейтенант». Он был назначен на должность командира огневого взвода зенитной батареи. С боями освобождал Украину и Польшу.

В феврале 1945 года его зенитному расчету 57-го ОЗАД было доверено как лучшему почетная и ответственная миссия охранять небо над Ливадийским дворцом в Ялте, где с 4 по 11 февраля 1945 года проходила Крымская конференция глав союзных государств СССР, США и Англии. Именно здесь на исходе войны рассматривались и решались важнейшие вопросы о послевоенном устройстве Европы, учреждении ООН, о вступлении Советского Союза в войну с Японией. На конференции глава советской делегации И. В. Сталин подтвердил, что через 2—3 месяца после окончания войны в Европе Советский Союз выполнит свой союзнический договор о вступлении в войну с Японией. Руководитель советской делегации сдержал свое слово.

И. В. Бирюков после успешного выполнения ответственного задания в Крыму был отправлен военным эшелоном на Дальний Восток. Теперь командир огневого взвода был в составе 132-го отдельного дивизиона с подчинением Первой Краснознаменной армии генерал-полковника А. П. Белобородова первого Дальневосточного фронта (командующий — маршал Советского Союза К. А. Мерецков) с дислокацией в районе города Камень-Рыболов на берегу озера Ханко.

С началом войны с Японией в августе 1945 года дивизион наступал в направлении городов: Ин, Мулин, Муданьцзян, Харбин. Ожесточенные, страшные бои разгорелись при овладении городом Муданьцзян. Японские самураи не хотели сдавать город, оказывали яростное сопротивление. Смертники захватили окопы, доты, подступы к ним были нашпигованы минами и опоясаны колючей проволокой. Были случаи, когда самураи-смертники со связками взрывчатки бросались под наши танки. Враг был не менее коварен, зол и опасен, чем фашисты на Западе. Но наши воины сломили сопротивление противника на земле, а зенитчики уничтожали японские самолеты в небе.

При овладении городом Харбином бойцы узнали, что Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, война закончилась и на Дальнем Востоке. Грудь В. И. Бирюкова украсила новая награда — медаль «За победу над Японией». Но ветеран напомнил, что для Красной Армии эта война тоже не стала легкой прогулкой. Победа на Дальнем Востоке оплачена ценой жизни 12 тысяч советских военнослужащих и большим количеством раненых. И здесь наши бойцы проявляли мужество, храбрость, отвагу, героизм. Многие удостоены правительственных наград, 87 присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Главный итог — завершение Второй мировой войны.

Двадцать третьего сентября 2018 года ветеран отметил 95-ю годовщину своего рождения. Владимир Ильич по-прежнему в строю. Он ведет активную, большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, выступает в школах, вузах, воинских частях и правоохранительных органах. Убедительно, со знанием дела рассказывает правду о войне, о вкладе нашего народа в Победу, умело, наступательно, аргументированно разоблачает фальсификаторов истории.

В 2014 году В. И. Бирюков издал книгу своих воспоминаний «Страницы фронтовой памяти». Вступительная глава редактора замечательного сборника Валентина Яковлева, выпускника 1958 года краснодарской СШ №42, где преподавал физику Владимир Ильич Бирюков, названа «Учитель, воин, патриот», она емко, ярко передает лейтмотив книги. Есть и глава об Илье Яковлевиче Бирюкове, названа она «Об отце — фронтовике и педагоге». Он в возрасте 46 лет с началом войны добровольно вступил в Красную Армию. Его фронтовой путь: оборона Таганрога, бои на «Голубой линии», сражение в Крыму, где в мае 1944 года под Севастополем был тяжело ранен. В 2014 году в связи с 70-летием освобождения Крыма и Севастополя И. Я. Бирюков награжден медалью «За освобождение Крыма и Севастополя». В 2015 году медаль вручили его сыну В. И. Бирюкову. Добровольно вступила в ряды Красной Армии дочь Анна Ильинична (сестра Владимира Ильича), она окончила курсы медработников, ее фронтовые дороги от предгорий Кавказа до Берлина. Ее супруг Андрей Степанович Шумилин в годы войны возглавлял на Кубани партизанский отряд «Степной». Отряд выполнил ряд удачных, смелых операций по борьбе с захватчиками. Командир был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями, в том числе медалью «Партизан Великой Отечественной войны». Самый младший из семьи Бирюковых — Лева, 1927 года рождения, добровольно вступил в войну в 1944 году. Семья Бирюковых защищала Родину, вместе воевали отец и сыновья, дочь, зять. Вместе трудились в мирные годы на ниве просвещения Илья Яковлевич и Владимир Ильич. В замечательной книге названы пофамильно друзья, однополчане, живые и павшие в ратном бою.

«Страницы фронтовой памяти» и сегодня оживают, восстанавливают и несут историческую правду о войне. И слово — оружие и устное, и печатное сражается. Книга В. И. Бирюкова удостоена награды — диплома Гран-при конкурса «Светись, светись далекая звезда», посвященного 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова в номинации «Проза». И подписана председателем жюри конкурса, председателем Краснодарского регионального отделения Союза писателей России С. Н. Макаровой и председателем комитета по молодежной политике политического совета КМО ВПП «Единая Россия», главного редактора общероссийской психологической газеты «Золотая лестница» И. К. Силенок.

Книга В. И. Бирюкова «Страницы фронтовой памяти» хранится в Центральном военном музее на Поклонной горе (Москва).

Ветеран войны и труда снова в строю, его правдивое устное и печатное слово сражается за правду истории, активную жизненную позицию, воспитывает молодое поколение.

В. И. Бирюков награжден многими правительственными и ведомственными наградами, их более тридцати. Имеет многочисленные заслуженные, почетные звания и знаки. Почетный гражданин города Краснодара, почетный гражданин города Харбина (КНР). Его литературный труд также отмечен — он принят в члены Союза журналистов России.

Он воспитал двух сыновей, имеет трех внуков и двух внучек.

Дорогой Владимир Ильич, поздравляем Вас с юбилейной датой — 95-летием! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, долголетия, счастья, добра и мира.

Пресс группа Краснодарского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Виктор ТАТАРКИН