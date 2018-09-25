Улыбнулась осень золотой улыбкой…

Осень усыпает дорожки разноцветным сказочным ковром. Деревья, прежде чем погрузиться в долгий сон, накидывают золотые одежки из стремительно желтеющих листьев. Багряная, золотая листва, хороводом кружась, устилает листьями влажную от частых дождей землю.

Золотая осень — ласковая, задумчиво грустная, непередаваемо прекрасная. Осень не любит кричащих красок бурной весны, ослепляющего дерзкого солнца, яростно рокочущей грозы. Осень вся в неуловимых тонах — мягких, нежных, чарующих…

Спокойные, залитые солнцем дни сменяют неожиданно ветреные ненастья и сырые промозглые дожди, а потом вновь проглядывает солнце. В народе говорили: по осени семь погод во дворе. Если светит солнце, то день ясен и чист. А если день зарядится дождем, то унылостью осенней печали отдает пасмурный день.

Осень и звучит по-особому. Шумит ветер, звенит дождь, шуршит палая листва…

Осенью наступает пора большой работе: начинается уборка опавшей листвы. С незапамятных времен по осени дворники сметали опавшие листья в огромные желто-багряные кучи, а потом поджигали их. Свозить листву было некуда, да и не видели в этом никакой необходимости. Сегодня листья в городе, конечно, не жгут. Их собирают или сдувают пылесосами, пакуют в мусорные мешки и вывозят на полигоны для утилизации.

Однако в последние годы забили тревогу экологи: неизбежная уборка листьев вредна для всей экосистемы очищаемой территории.

Ведь гниение листового опада — часть циклического процесса биогеохимического обмена. Процесс утилизации опада идет непрерывно на протяжении всей зимы, так как температура под снегом и одеялом из листьев выше нуля градусов по Цельсию. Опавшие листья — это пища для дождевых червей, пища для микроорганизмов. Уборка опавших листьев приводит к тому, что дождевым червям и микроорганизмам нечего есть и они исчезают. Кроме того, опавшая листва является одновременно и естественным укрытием почвы от заморозков и питательным удобрением для деревьев. Снятие же слоя опавших листьев ставит под вопрос существование деревьев в городской зоне, а следовательно, и птиц, селящихся в парковых деревьях. Им не только негде будет вить гнезда, но и будет не хватать пищи: популяция насекомых в парках имеет все шансы сократиться из-за отсутствия не только пищи, но и естественной защиты от заморозков.

Экологи считают, что уборка листьев с природной территории целесообразна только под кронами деревьев, которые поражены болезнями или заселены вредителями. Яркий пример — конские каштаны, на которых нападает минирующая моль, обнаруженная учеными в 1986 году. Эти насекомые зимуют в опавших листьях, а весной поднимаются по стволу дерева за пищей. Любит это вредное насекомое полакомиться и кленом, и девичьим виноградом. Единственный способ борьбы с этим вредителем — очистка территории под деревьями.

Также необходимо убирать палую листву вдоль проезжей части, ведь она, во-первых, может засорить ливневую канализацию, во-вторых, листва, попавшая на тротуары и проезжие участки улиц, создает скользящий слой, опасный для пешеходов и увеличивающий тормозной путь автомобилей. Листовой опад вдоль напряженных автомагистралей и вблизи промышленных предприятий также необходимо удалять из-за высокого содержания в нем соединений свинца от выхлопных газов городского автотранспорта.

Еще одним аргументом за уборку листвы является необходимость содержания газонов. Они нужны для эстетических целей и имеют важное экологическое значение. Корни, густо сплетаясь, скрепляя грунт, не дают загрязненной почве превратиться в токсичную пыль. К тому же газонные травы способны не только расти в таких условиях, но и очищать землю. Газон, на котором оставили на зиму слой листвы, выпревает и сильно теряет в качестве.

А вот во дворах и в парках, на обочинах тихих улочек листву удалять не следует, получается это и экологически вредно, и, по сути, экономически нецелесообразно.

Если вам приходится убирать листву самостоятельно, например, с тех же газонов и дорожек, самое главное — не сжигайте ее!

При сжигании листвы в воздух поступает большое количество вредных веществ и соединений, в том числе таких чрезвычайно опасных для здоровья человека, как бензопирен, формальдегид и соединения тяжелых металлов. Основным компонентом дыма является угарный газ, или монооксид углерода (СО).

Кроме того, в туманные дни костры создают своего рода смог (микрочастицы, выделяющиеся при неполном сгорании мусора, связываются с водяными парами), вредный для организма человека. Чем мельче частица, тем быстрее она проникает в легкие и тем больший вред может нанести. При сжигании тонны растительных отходов открытым способом в атмосферу выделяется более девяти килограммов подобных частиц... Даже при сжигании простой целлюлозы — природного полимера выделяются полициклические соединения, обладающие канцерогенным эффектом. Наиболее заметными для человека являются ирританты — раздражающие вещества, которые наиболее опасны для людей с ОРЗ, астмой, хроническим бронхитом. Ирританты раздражают нервные окончания в бронхах, вызывая удушье.

Одни из наиболее мощнейших ирритантов — уксусная кислота и акролеин, выделяющиеся при горении костра. Именно из-за них краснеют и слезятся глаза, бывают мучительные приступы кашля. Учеными доказано, что в дыму костра содержится в 350 (!) раз больше бензопиренов, чем в сигаретном дыму (он содержит 70 частей вредных частиц на миллион)...

Однако наиболее вредным дым костра бывает, когда в него попадают отходы ПВХ: это отходы пластмасс, линолеума, кожзаменитель, оплетка электрического кабеля, пластмассовые игрушки, упаковка, парниковая пленка и прочее. Как правило, эти отходы сгорают в пламени костра при температуре не более 1100 градусов, причем большинство из них именно тлеет в костре при самой приемлемой для образования диоксинов температуре — 850—900 градусов. Как показали исследования, если ПВХ сгорает при температуре шестьсот градусов при отсутствии воздуха, то создаются идеальные условия для возникновения таких наиболее опасных токсичных веществ, как диоксины. Действие диоксинов на здоровье человека чудовищно и необратимо. К сожалению, до сих пор нет лекарств для борьбы с их воздействием.

Найдите собранной листве применение! Например, чтобы весной получить урожай как можно раньше, опавшие листья поместите до краев в заранее подготовленные траншеи, а выкопанную почву оставьте возле будущих теплых грядок до весны. На листву положите измельченную траву и другие зеленые остатки и полейте траншеи водой. Весной на осевшие листья насыпьте землю, после чего укройте грядки нетканым материалом. Когда они «согреются», высадите туда рассаду.

Используйте листву для компоста. Часть опавших листьев, предварительно измельчив, добавьте к компостной куче, поочередно сложив туда «зеленую» и «коричневую» органику. «Зелень» насыщена азотом и разлагается быстро, становясь для компостной кучи своеобразной печкой, а для почвы — источником азота. «Коричневая» же органика преет медленно, не выделяя тепла. В ней мало азота, но много клетчатки. Потому она отлично рыхлит землю. К «коричневой» органике кроме листвы относится солома, бумага, опилки, кора.

Однако не переборщите с листвой грецкого ореха. В ней есть особое вещество юглон, токсичное для других растений. Поэтому листья ореха, а также дуба и орешника труднее и медленнее перегнивают. Их в компосте должно быть не больше четверти. Не стоит класть в компостную кучу и хвойный опад: он повышает кислотность почвы. Но если в саду были парша или садовая гниль, то компостировать такую листву нельзя. На ней множество спор — возбудителей болезней. Такую органику лучше всего закопать. И желательно поглубже.

Сухие листья — прекрасный утепляющий и теплоизолирующий материал для укрытия на зиму розы, гортензии и других теплолюбивых кустарников, а также растений в горшках и контейнерах.

А еще опавшие листья можно измельчить и перемешать с однолетними сорняками, удалив при этом у сорняков корни, цветы и семена, уложить смесь в пластиковый пакет и поставить для компостирования. Время от времени встряхивайте пакет или перемешивайте его содержимое. Когда разложение закончится, вы получите прекрасный мелкий грунт для выращивания комнатных растений и рассады, который, к слову, в специализированных магазинах стоит совсем недешево.

Чтобы быстро и без проблем убрать листья с газона, в сухую погоду пройдитесь по нему газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья останутся на траве и вскоре просто исчезнут в грунте под лужайкой, при этом улучшив его качество.

А еще опавшие листья многих деревьев очень красивы. Используйте их для различных украшений и композиций!

Подготовила Людмила БУРКИНА