Фестиваль шашек

Краснодарский краевой фестиваль по русским шашкам среди инвалидов по зрению закончился в городе Приморско-Ахтарске на берегу Азовского моря, где место спортсменам — инвалидам по зрению предоставила уютная турбаза «Лотос». Турнир организован при поддержке ГБУ Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки» и краевого общества слепых.

В спор за трофеи и путевки на финал Всероссийского фестиваля по русским шашкам среди инвалидов по зрению вступили мужчины и женщины из городов и районов Краснодарского края: Краснодара, Гулькевичей, Курганинского, Тимашевского, Северского, Усть-Лабинска, Туапсинского, Славянского и других районов.

Драматично складывались поединки в женском турнире. Накал держался до последнего тура, где встретились представительницы Краснодара Татьяна Какаурова и Ирина Хондарь, прошлогодняя победительница. Победу одержала Татьяна Какаурова и завоевала главный приз. Ирина Хондарь откатилась на третье место. На втором месте Анна Сюсюра из города Ейска.

У мужчин с первого тура лидерство захватил мастер спорта Сергей Крайний (Краснодар) и удержал его до окончания турнира. На втором месте кандидат мастера спорта Вячеслав Зюлковский (Краснодар), на третьем — Геннадий Попов (Гулькевичи).

Соревнования прошли спокойно, в дружественной атмосфере, несмотря на ответственность и накал.

Давид ШПЕРБЕР, главный судья соревнований, мастер спорта, заслуженный работник науки и образования

На фото: победитель фестиваля Татьяна Какаурова.