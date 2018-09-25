Космический отдых Сочи

На отдых в Сочи приедут космонавты. Вопросы оздоровления покорителей космоса обсудили министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофора Константиниди и начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, герой России Павел Власов. Стороны рассмотрели возможности по предполетной подготовке и реабилитации космонавтов в здравницах курортов Краснодарского края.

— В высокий сезон в Краснодарском крае работает более 190 здравниц, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты с лечением предлагают оздоровление и лечение по свыше пятистам уникальным программам. Богатые ресурсы региона позволяют использовать в программах минеральные воды и лечебные грязи местного происхождения с высоким лечебным эффектом,— сообщает пресс-служба минкурортов края.

Первых покорителей космоса санатории Сочи и других городов-курортов региона планируют принять уже осенью этого года. Ожидается, что реабилитация российских космонавтов будет проходить в регионе постоянно. Стоит отметить, что сочинский отдых возобновит давнюю традицию. Именно здесь свой отпуск после полета провел Юрий Гагарин. В конце 70-х годов прошлого века космические экипажи проходили в Сочи специальные морские предполетные тренировки.

Ирина СИЗОВА