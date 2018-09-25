«Краснодар Водоканал» опубликовал новый список управляющих компаний-должников

В рамках информационного проекта по определению рейтинга добросовестных абонентов и выявлению злостных неплательщиков «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») подготовил очередной список должников за услуги водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц, а также сведения о тех организациях, которые добросовестно оплачивают потребленные ресурсы.

По итогам восьми месяцев 2018 года в список добросовестных потребителей среди крупных управляющих компаний, которые своевременно и в полном объеме оплачивают услуги краснодарского водоканала, вошли: ООО "Городская управляющая компания-Краснодар", Муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие №32, ООО управляющая компания "ЭНКА", ООО "Центр услуг по управлению жилыми домами", ООО "Репино", ООО"ЖК КП", ООО "К +", ООО "Управляющая компания "Панорама", ООО "Жилсервис Юг", УК Жилстройсервис, ООО "Губернский", ООО "СК Статус", ООО"БУК", ООО Управляющая компания "Бастион", ТСЖ "Юбилейное-2005", ООО "Меритон-Сервис".

«Мы благодарим всех добросовестных абонентов за своевременную оплату наших услуг, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – И призываем всех остальных своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов. Кроме того, мы идем навстречу абонентам, которые не имеют возможности оплатить задолженность сразу, и предлагаем им рассрочку платежа в пределах текущего года».

Из-за низкой платежной дисциплины ряда потребителей просроченная дебиторская задолженность на начало августа 2018 года превысила 500 млн рублей, в т.ч. задолженность УК и ТСЖ составила 252 млн руб., задолженность физических лиц составила 80 млн руб.

Список неблагонадежных управляющих компаний, имеющих долги перед Водоканалом, выглядит так: ООО "РемСтройСервис", ООО "УК "Екатеринодар", ООО "Управляющая компания Гарант-Оптимум", ООО "Жилсервис", ООО "Управляющая компания "Краснодар", ООО "Чистые пруды", ООО "Управляющая организация "Адмирал", ООО УК "Наш родной квартал", ООО "УК ЖК "Портланд", ООО УК "Алмакс", ООО "Кубань-Сервис", ООО "Управляющая компания "Радуга", ТСЖ "Эскориал", ТСЖ "Весна", ТСЖ "Центр", ООО"АВРОРА", ООО "УК"Чистые пруды", ТСЖ "Покровское", ТСЖ "Посад", ООО Управляющая компания "Юг Комфорт", ТСЖ "Тюляева-8", ООО"КраснодарФинСтрой", ООО "Домоуправление-XXI", ЖСК-228.

В отношении организаций, которые не оплачивают и накапливают задолженность, «Краснодар Водоканал» ведет активную претензионно-исковую работу. С начала года абонентам-юридическим лицам было направлено более 1500 претензий на общую сумму задолженности свыше 1,9 млрд рублей. Для принудительного взыскания через суд подготовлено и передано в юридическую службу 400 комплектов документов на сумму свыше 300 млн рублей. В отношении самых злостных неплательщиков вводился режим ограничения услуг холодного водоснабжения и водоотведения.