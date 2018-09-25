В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении Натальи Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве на убийство женщины

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней Натальи Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве на убийство 35-летней женщины (ч.4 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, 8 сентября 2017 года обвиняемая вместе с супругом находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского города Краснодара вместе с женщиной, с которой они познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между женщинами возник словесный конфликт, в ходе которого у Бакшеевой возник преступный умысел, направленный на подстрекательство супруга на совершение убийства новой знакомой. Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев в силу своего слабого характера и психологического состояния находился под влиянием супруги. В этой связи, вооружившись ножом, который мужчина хранил при себе в своем рюкзаке, он нанес новой знакомой два удара в область груди. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона. 11 сентября 2017 года рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В ходе обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению проведенной генетической экспертизы изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

В связи с наличием опасного инфекционного заболевания у Бакшеева, которое препятствует его дальнейшему нахождению в следственном изоляторе и создает угрозу для его жизни, следствием было принято решение о его

г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.4/1 телефон, факс: 8-861-268-54-15 помещении в специализированное лечебное учреждение, где он продолжает находиться по сегодняшний день.

Экспертами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Бакшеева признана вменяемой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю