Автограф от пилота

Зрители «Формулы-1» в Сочи смогут получить автограф российского пилота Сергея Сироткина. Автограф сессия гонщика будет проходить 27 сентября на главной сцене Центральной площади Олимпийского парка.

- Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин будет раздавать автографы, как во время сессии со своей командой, так и отдельно с 17:40 до 18:20, - сообщили на «Сочиавтодроме».

Сергей Сироткин – единственный российский пилот «Формулы-1» в этом сезоне. Пока он занимает последнее место в личном зачете гонщиков. Однако, Сергей пообещал на домашнем этапе «выжать из себя максимум возможного». Гонки «Формулы-1» в Сочи стартует 28 сентября.

- Выступать на домашнем этапе это всегда хорошо, но, как и со всем в жизни, существуют взлёты и падения. Мне очень приятно выступать перед домашними трибунами. Я получаю большую поддержку от всей страны, но впереди меня ждёт напряжённый уик-энд. Будет очень много работы, гораздо больше в сравнении с другими этапами, так что нас ждут загруженные выходные. Мне будет нелегко правильно распорядиться своим временем и запасом сил, но я всё равно сделаю всё, чтобы выжать из себя максимум возможного. Я с нетерпением жду этот этап, несмотря на то, что понимаю, что будет очень сложно, - поделился ожиданиями Сергей Сироткин.

Сочинская трасса может хорошо подойти команде Williams, за которую выступает российский гонщик. Вопрос в том, каково будет соотношение погоды – температуры и влажности воздуха и температуры дорожного полотна, резины, считает Сергей Сироткин.

Ирина СИЗОВА