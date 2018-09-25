Три вуза Кубани приглашены к участию в конкурсе ФССП России

В ближайшие месяцы в целях развития научного потенциала молодежи в области юриспруденции и активного вовлечения ее в нормотворческую деятельность по решению юридических проблем в области принудительного исполнения судебных решений в Российской Федерации проводится конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов. Инициаторами проведения конкурса выступили Федеральная служба судебных приставов и ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)».

В Краснодарском крае к участию в конкурсе приглашены три высших учебных заведения. Это ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» и Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. В ректораты указанных вузов разосланы информационные письма «Об участии в конкурсе научных работ», в которых говорится о том, что до 14 декабря студенты, аспиранты и адъюнкты, обучающиеся на юридических и экономических факультетах, а также факультетах журналистики, могут принять участие в первом этапе конкурса. Работы – победители представят Краснодарский край в январе на всероссийском уровне, поучаствовав во втором, заключительном, этапе конкурса.