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Кубанцев приглашают принять участие в опросе ФССП России

Вторник, 25 сентября 2018 11:58
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До 30 сентября Федеральная служба судебных приставов проводит на своем официальном сайте (http://fssprus.ru) опрос граждан, являющихся взыскателями алиментов. Гражданам предлагается оставить свои предложения, позволяющие улучшить работу судебных приставов-исполнителей по исполнению производств о взыскании алиментов, на сайте Службы, где размещено всплывающее диалоговое окно с информацией о проведении опроса.

Все предложения граждан ФССП России будут рассмотрены, а по итогам их анализа приняты решения по совершенствованию деятельности судебных приставов по взысканию алиментных платежей.

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