В Краснодаре стартовали гастроли Московского камерного театра «На Бутырке» Центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России

Первый спектакль гастрольного тура по городам Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов актеры Московского камерного театра «На Бутырке» Центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России отыграли на большой сцене Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького.

На просмотр современной театральной постановки «Оплот» по пьесе российского драматурга Владимира Горбаня «Тюремный тариф премиум класса» были приглашены сотрудники учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю, коллеги из других правоохранительных органов, представители общественных организаций.

Комедия-фарс «Оплот» - это немного абсурдная, немного серьезная история о том, как представители разных слоев общества выживают в условиях кризиса государственной системы. Главный герой пьесы – работник тюрьмы «Сержант» настолько любит свою работу, что готов платить собственные деньги тем, кто хочет добровольно стать заключенным.

Игра шести молодых профессиональных актеров, занятых в спектакле, была благосклонно принята залом и получила ответный эмоциональный отклик. По окончании спектакля зрители отблагодарили актеров продолжительными аплодисментами и букетами цветов.

«Театр на Бутырке» осуществляет свою деятельность на благотворительной основе. В его репертуаре спектакли на профессиональную и социальную тематику.