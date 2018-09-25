В РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» борются с похитителями воды

Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» ведут активную борьбу с недобросовестными потребителями, которые незаконно пользуются водой.

Нарушители идут на всевозможные хитрости, всерьез полагая, что смогут избежать неприятных для себя последствий. Но, в лучшем случае, когда контролеры службы сбыта обнаруживают несанкционированные вмешательства в работу приборов учета воды или незаконные врезки, бесплатные кубометры оборачиваются для горе-потребителей возмещением водоснабжающему предприятию всех потерь и штрафом. При этом стоит отметить, сумма набегает немаленькая, ведь расчет производится исходя из пропускной способности трубы.

«В ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведется планомерная работа по выявлению незаконного пользования водой. На постоянной основе проводится целый комплекс мероприятий, направленный на выявление несанкционированных подключений и определения возможных утечек. Так, в настоящее время для борьбы с незаконным вмешательством в работу приборов учета с помощью магнитов предприятием закуплена партия пломб-индикаторов магнитного поля», - рассказал Сергей Олехов, начальник управления сбыта ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Антимагнитная пломба фиксируется на корпус счетчика. Она снабжена сверхчувствительным магнитным индикатором и в случае даже кратковременного воздействия на прибор учета магнитом, зеленый фон рисунка на индикаторе становится черным, указывая на факт вмешательства в работу счетчика потребителем. Каждая пломба-индикатор имеет индивидуальный порядковый номер, который заносится в журнал регистрации. Пломбу невозможно временно удалить с корпуса или вскрыть без видимых следов. Немаловажно и то, что данные антимагнитные пломбы можно устанавливать в сырых помещениях и вне помещений.

Решение о применении контролирующих индикаторов было принято после выявления ряда случаев использования потребителями магнитов. В ближайшее время будет установлено три тысячи сверхчувствительных пломб. В первую очередь пломбы-индикаторы будут установлены на счетчики так называемых «проблемных» потребителей, которые уже допускали несанкционированное потребление воды. Также пломбы-индикаторы будут установлены в мини-гостиницах, отелях и гостевых домах, которые в курортный сезон принимают туристов и на фермерских хозяйствах. Со временем антимагнитные пломбы появятся почти у каждого абонента.