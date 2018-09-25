В Краснодаре открыли пересечение Калинина и Тургенева

Движение планировалось возобновить 24 сентября, однако этого не произошло. Минувшей ночью на несколько часов закрыли выезд из Краснодара через Тургеневский мост, чтобы уложить асфальт на дороге перед мостом. Утром 25 сентября участок на пересечении улицы Калинина с Тургенева открыли для движения транспорта.

В ночь на 26 сентября закроют перекресток Калинина и Тургенева в направлении Юбилейного микрорайона, чтобы провести ремонт дороги на отрезке улицы Калинина от Братьев Игнатовых до Карла Маркса. 28 сентября планируется завершить работы и возобновить движение транспорта.

На движение трамваев ремонт дороги не повлияет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.