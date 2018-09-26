Лучшие пляжи Сочи подтвердили свое право на «Голубой флаг».

Специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE) с 1987 года отмечает пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. Соответствие критериям «Голубого флага» требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Доступ на пляж должен быть свободен для всех, особенно для лиц с ограниченными возможностями. Всего при проверке учитываются 29 критериев. Престижный знак можно получить только на текущий сезон и далее это право нужно ежегодно подтверждать.

- Впервые пляжи курортов Краснодарского края получили престижную международную награду в 2018 году. В августе город посетила международная комиссия с контрольным визитом. В итоге, она подтвердила экологические сертификаты, полученные в этом году шестью пляжами Сочи, - сообщили в пресс-службе краевого министерства курортов.

«Голубым флагом» в Сочи отмечены пляжи отелей «Бархатные сезоны», Radisson Blu Paradise Resort and SPA, вывешен он на пляже курорта «Роза Хутор» в Имеретинской низменности. Обладателем престижной награды стал пляж отеля Pullman Sochi Centre, созданного компанией «Юниверсити Плаза» в центре города. Также «Голубой флаг» будет развиваться над пляжами «Чайка» и «Приморский».

Ирина СИЗОВА